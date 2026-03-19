Opinión | Newsletter de Economía
El hueco
La redactora jefa de FARO analiza la actualidad del sector de la empresa, las finanzas y el mar
En alguna clase, presupongo que en mi época de instituto, una profesora negó con la cabeza cuando escuchó decir a alguno de nosotros aquello de que «el saber no ocupa lugar». No recuerdo quién lo dijo y de quién fue el no, pero sí que me quedé con el mensaje: todas las cosas que aprendemos o vivimos se apropian de un espacio en nuestro cerebro, por pequeño que sea. Me hace gracia, ¿sabes? No quiero ni pensar el desorden que puedo tener ahí dentro, porque en algún lugar deberían estar las mañanas que aprendí con la guitarra en cuatro años de conservatorio, y te aseguro que hace mucho que no las veo.
Sí que ubico un montón de conceptos asimilados de los que podría prescindir perfectamente –como el del perdón por obligación, por ejemplo; ese «hay que perdonaaaar» sí que es un estrago de espacio cerebral–, y sé que no hay rastro de otros en los que nunca hemos sido instruidos. ¿Hay alguna manera de llenar un vacío? ¿Se supone que los huecos que dejan las personas que apreciamos debemos cubrirlos de algún modo? ¿Está bien no querer dar reemplazo, asimilar que, llanamente, no hay copia de seguridad para alguna gente? No sé a ti, pero, quitando lo de «está en el cielo», no tuve más referencias en mi infancia para digerir un adiós y aún hoy no sé muy bien cómo hacerlo.
Lo he pensado mucho estos últimos días. Porque claro, figúrate tú intentar cubrir un hueco como el que ha dejado Fernando Franco entre todos los que lo querían y respetaban, que somos legión. Era muy fácil querer a Fer. Yo creo que lo hice casi desde el principio, cuando llegué a esta casa en marzo de 2012 y me vino a saludar, con uno de sus pañuelos al cuello, cuando los de Economía –Luis Piñero, José Carneiro y la novata– todavía estábamos en la Planta 2 del periódico. Mi contrato de relevo, el que me abrió las puertas de FARO, tenía que cubrir, precisamente, la jubilación parcial de tremendo maestro.
No way, amigos.
Ese hueco no se llena.
Te dejo con algunas cosas muy buenas que hemos publicado estos días, sobre naval, automoción, precios de los carburantes o pesca.
Si es tu caso y eres padre, José o derivados, feliz día. Y, para todos, feliz semana.
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