Nuevo orden mundial

No parece en absoluto verdad que Trump haya bombardeado Irán porque le molestaba que los jóvenes no pudieran besarse libremente por la calle, aherrojada como está la antigua Persia por la policía de la moral y las prohibiciones de un régimen asesino amigo de Maduro, Putin, Hamás, Hezbolá y demás angelitos. ¿Creían de verdad él y sus asesores que semejantes adversarios no iban a revolverse como animales salvajes tras haber exterminado a su líder?

Tampoco parece cierto que fueran otros y no los misiles estadounidenses los que asesinaron a más de cien niñas en una escuela por culpa de unas obsoletas informaciones militares, ellos que son tan listos con su inteligencia bélica y demás zarandajas, que no vieron que allí solo había pequeñas indefensas y no peligrosos estrategas nucleares al servicio del mal.

Mientras nos tienta convertir a Trump solo en un payaso, que también lo es, bajo su apariencia y grotescas palabras se agazapa en toda su maldad de Joker letal con una risa naranja y heladora, que es muy divertido hundir barcos, es decir, asesinar tripulantes, padres de niñas inocentes como las asesinadas en sus pupitres, mientras el responsable entre las risitas mortales de sus asesores aclara en un tweet por si hubiera dudas que es un honor matar a esa gente.

Netanyahu bombardea el paseo marítimo de la capital del Líbano porque entre sus sombrillas se esconden los terroristas de Hezbolá y las manchas de sangre se extienden por el acerado como espantoso presagio de lo que puede ocurrir en cualquier paseo marítimo de cualquier costa, un sombrío corazón asesinado que ahora está en Beirut y mañana en cualquier lado, porque los mandatarios omnímodos de presuntas democracias se han puesto a jugar a los barquitos con una impunidad que nos avergüenza por compartir con ellos la naturaleza humana

De nuevo el mundo sufre como ya antes lo hizo y los que deberían tener en sus conciencias la muerte de tantos inocentes, el éxodo, el exilio y la destrucción pretenden instaurar su tiranía y llamarlo el nuevo orden mundial

Pero esto de nuevo no tiene nada.