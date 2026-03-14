Retratos augustos: Charo Quicler

Charo Quicler pensó durante mucho tiempo que haber estudiado canto y poder interpretar a Mozart o a Verdi en algunos de los mejores teatros de España ya era algo extraordinario. Aquello bastaba para sentirse afortunada. Por eso, cuando apareció la posibilidad de cantar jazz, la propuesta le despertó dudas y la afrontó con cautela y respeto. Bastó poco tiempo para entender que allí había algo que la esperaba desde siempre. En proyectos como Del Jazmín al Jazz y Tributo a Billie Holiday descubrió la libertad con la que cantaban las grandes damas del género. Le resulta casi mágico interpretar un mismo tema de forma distinta cada vez, dejándolo respirar según el momento y el estado de ánimo. En el jazz, la canción vuelve a nacer cada vez que se canta. Y en esa libertad reconoce hoy quién es.

¡Qué tipo Miguel Strada, el de Animar-T, a los 50 tacos metido en patinaje!

Este Miguel Strada, fundador del grupo Animar-T con tantas actuaciones (de animación) en su haber, siempre ha sido un tipo resolutivo dispuesto a vencer grandes retos. Ahora le dio por lanzarse a la pista de patinaje con 50 años y en sólo un año de cuatro ruedas ya hace figuras artísticas mientras baila y se desliza al son de la música, bajo la dirección de las maestras del CLUB BLOSSOM en Mos. El pasado sábado tuvo su primer pase de nivel con público y jurado para aprobar su nivel de patinaje y pasar al siguiente. Él era el único gallo de 50 tacos entre polluelos de 8, 9, 10 y 11 años aproximadamente... jejeje. Comparte pista con sus hijas y no vamos a decir que aprobó, no, pero dice él que no pasa nada ya que en mayo se volverá a presentar. Y ahí sigue entrenando con la ilusión de un niño en una coraza de un cincuentón. ¡Qué tipo Miguel!

June Pike prefiere retar sentados, con el X Torneo de Mus Balneario de Mondariz

Otros prefieren retar pero sentados y no sobre patines. Por ejemplo, se celebró el X Torneo de Mus Balneario de Mondariz, un referente en el ámbito de este popular juego social de mesa y que ya cuenta con una amplia trayectoria de éxitos. Un evento que atrajo a participantes de toda Galicia y de Madrid, convirtiendo el espacio en toda una cumbre de amateurs de esta disciplina que organizó la Asociación de Mus Rías Baixas bajo la batuta de June Pike. ¡Muy bien querida June, a disfrutar sentados!

Y Colin Baldwin que ni patina ni musea: pinta a todo color

Y Colin Baldwin, que inaugura este viernes en las galerías Durán (Príncipe 51). Me dice él que la expo va de color, que no existe en la misma teoría crítica, ni contexto social. Sólo color navegando entre las formas. Esta vez su pintura quiere ser ella misma, ha dejado de someterse al intelecto y se apodera del terreno, porque es a ella a quien siempre le ha pertenecido.