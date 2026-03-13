Pues ahí les veis, más de 50 años después de aquello, que fue la mili en la que entraron aquel julio de 1961 en el Murcia 42 de Barreiro. Eran entonces 42 y los que el otro día quedaron pra comer son estos ocho, que conocieron aquella etapa de mili obligatoria de mucho rancho, mucha lenteja y habichuela con algún bichito visitante, haciendo guardia en el Castro o Castillo de San Sebastián e instrucción con aquellos viejos mosquetones Mauser antediluvianos. Claro, eso no se olvida. De pie, Pazó, José Fernández, Pereiro, Manolín, Carlos y el maestro cestero Antonio Suárez. Agachados, Sanmartín y Costas.

¡Lola y Ana, vaya susto nos disteis, cariños nuestros!

¡Buf, vaya susto nos disteis con vuestra road-movie a los que os queremos, Thelma y Louise, o sea Lola Galovart y Ana Míguez! Reconozco que lo noté cuando mi resistencia emocional, que siempre quise mantenerse sin cesión a gimoteos, se desarbolaba cuando contaba vuestro accidente de coche y me imaginaba a Lola con su cabeza, inconsciente, apoyada en el pecho de Ana, y ésta pedía ayuda. Pero por fortuna estaba viva, aprisionada, sí, ella que como jueza ha sabido tanto de eso. Claro, luego fui entendiendo tanto resquebrajamiento de mi voz. Son muchos años, quizás más de 30 conociéndonos, desde que Lola se casó con Ventura Pérez Mariño y nos veíamos tanto, recién llegado Ventura de Madrid aquellos años frenéticos en que la democracia estaba por hacer y las calles levantadas. Aquellas discusiones: que si Jurado Popular, que si Cabinado... mientras tomábamos café ante el verde de la finca Alvite. Aquella evolución en tu carrera, Lola querida, Lolísima, que te llevó por tantas responsabilidades políticas o sociales (jueza, parlamentaria, Vicevaledora...), y las de Ventura, luego alcalde, antes defensor de Sastre, Genoveva Forest, Gimbernal... aquellos malditos.

Aquellos años frenéticos que compartimos: ¡y seguimos!

Muchas historias también con Ana Míguez , una mujer de mucho temple. desde que montó allá por los 80 Alecrín para la defensa de la mujer, y aún mucho antes cuando formó parte de la asociación feminista AGM a finales de los 70 y yo, un manzanillo de la pluma que empezaba, le hice las primeras entrevistas. Claro, son muchos años queriéndonos, muchos encuentros comunes como comunes los impactos de una misma generación, empezando por los Beatles, aquí la reindustrialización, el feminismo, la movida… ¿Cuántas cosas hemos hecho juntos y no nos acordamos? Y aquí seguís las dos, vivitas y coleando.