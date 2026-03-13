Sorias y Sirias

Menuda semanita. Sinceramente, cuesta hablar de algo que no sea el volcánico escenario internacional que, como era de cajón, ya está castigando nuestros bolsillos. Las decenas de miles de bombas soltadas de forma indiscriminada (la escuelita de Teherán con más de un centenar de escolares asesinados es puro terrorismo militar) sobre Irán o Líbano están causando muerte y destrucción infinitas (e inútiles), pero también están haciendo tambalear las estructuras económicas globales y llevando al mundo al borde de una crisis de consecuencias insospechadas. Los políticos patrioteros que nos dan la turra con «más Soria y menos Siria» deben entender de una vez que el efecto mariposa es incuestionable. Que lo que está pasando en Siria (hoy Irán) afecta y mucho a Soria: al precio de los alimentos, los combustibles, la paralización de contratos, la suspensión de inversiones, la creación de empleo, la visita de turistas…

Aun así, algunos, ciegos en la defensa de un trumpismo que solo conduce al caos, insisten en su penoso papel de corifeos de una guerra que lejos de arreglar las cosas, solo las está empeorando (en Irán la libertad no se conquistará con bombazos, de la misma forma que en Venezuela no se consiguió con el secuestro del presidente autócrata Maduro; y ya me temo lo peor con Cuba). El desastre será total. Por dos razones: primera, porque todavía nadie sabe por qué se inició esta guerra (Trump ha dado un puñado de razones diferentes); y segunda, porque nadie sabe cómo, cuándo y por qué va acabar (Trump ha dado otro puñado de posibilidades diferentes). Lo que sí sabemos es que los únicos que están ganando con esta orgía destructora de fuego y muerte es la industria del armamento y los especuladores. Ah, y determinadas fuerzas ultras. No todas, porque por ejemplo el movimiento MAGA (Make American Great Again) que aupó a Trump rechaza de plano la campaña. Sin embargo, otros, tontos útiles de andar por casa, se empeñan en ver el aniquilamiento indiscriminado de un país (sí, ya sé que sus líderes religiosos son sanguinarios, crueles, criminales… ¿hacen falta más calificativos?) un motivo de esperanza. Irán no se merece a los ayatolás y su teocracia asesina, pero tampoco una liberación fake que en lo último que piensa es en los derechos humanos (estos no cotizan en Bolsa).

Mientras Trump y Netayanhu siguen jugando a la guerra y dejando cadáveres por doquier, hay otras historias más cercanas que merecen mucho la pena. Dejad que os cite dos batallas en apariencia más modestas pero que tienen, al menos para mí, un gran valor. La primera la protagonizan cinco mujeres víctimas de ictus por recuperar una vida normal. Esa pelea es admirable y su sororidad, todo un ejemplo de lo mejor que atesora el ser humano. Cuando poder darle la vuelta a una tortilla de patatas se convierte en una heroicidad, nos damos cuenta de lo que poco que valoramos las cosas sencillas y lo importante que son en nuestras vidas.

Con frecuencia, las referencias de los medios a los jóvenes se centran con cierta miopía en aspectos negativos (que si están enganchados al móvil, que si consumen drogas, que si hay violencia en las aulas, que si tienen problemas mentales o de autoestima…), pero también, y es necesario recalcarlo, en FARO les dedicamos un amplio espacio a todo lo bueno que hacen. Sus éxitos y logros son el mejor antídoto frente al pesimismo y a la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta semana os presentamos al grupo de chicos que ganaron el premio de la Fundación Otero Pedrayo. Fueron foto de portada. Era la imagen de esa pelea que libran muchos jóvenes por quebrar prejuicios e imágenes estereotipadas pero firmemente instaladas en la sociedad. Bravo por ellos.

Y de la locura de la vivienda en sus múltiples enfoques (precios disparados, construcción de pisos públicos, desahucios inhumanos, gentrificación por el impacto del uso turístico, subidas de hipotecas…) os hemos ofrecido una ración muy generosa. Resumen del cuento: la cosa está mal, muy mal, pero nos piden más paciencia porque están en ello y todo irá a mejor. En fin…

¡Buen finde!

