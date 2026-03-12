No me iré sin verlos

Hay una escena de la película 'Los Santos Inocentes' que me genera siempre mucha incomodidad. Acaba de celebrarse la comunión del señorito Carlos Alberto y los trabajadores del cortijo hacen fila frente a la marquesa, que reparte algo de dinero «para que celebréis mi visita».

Marquesa: ¿Cómo está la familia, Facundo?

Facundo: Con salud, señora

Marquesa: ¿Ha aumentado?

Facundo: Seguimos con los ocho

Marquesa: Pues que sean nueve, Dios lo querrá. ¿Y los puercos?

Facundo: Desde aquella peste no hemos tenido problemas.

Marquesa: No me iré del cortijo sin verlos. Y a los niños también.

Y le da una moneda.

No pretendo comparar a nadie con los animales del cortijo de la marquesa, de ningún modo; y menos usurpando palabras a Delibes. Pero es que esta escena recrea ese carnavaleo que a veces se recrea en forma de visitas institucionales a sectores económicos que son encomendados a la suerte –o a Dios, o al poder que prefieras, para el caso no importa—mientras se les pide que sigan produciendo a contramarcha, como si esto fuera un reality show de la épica del esfuerzo. Y luego, si eso, visitan los barquitos, que no pueden irse del puerto sin verlos; o las subastas de pescado, que 'son muy graciosas'. Y a los marineros también.

Y así gira la rueda, una y otra y otra vez. Hasta que solo nos quede recordar, y no con la nostalgia de las fotos de blanco y negro, sino con la orgullosa irreverencia de poder recriminar que no hicieron nada frente a una actividad que se muere. Habrá siempre algo de pescado para que se hagan la foto graciosa, eso no será problema. Que no se vayan sin verlos.

Cuánto me hubiese gustado charlar sobre esto con José Fernández, con Alfonso Paz-Andrade, con José Pereira, Ramiro Gordejuela… ¿Habría este silencio atronador? ¿Nos hemos rendido? ¿Hay que esperar a que sea la comunión de algún señorito para ver si nos cae algo?

Por si causa consuelo en alguien, en la industria de transformación alimentaria –me refiero a la pesca, que es de la que tengo más información—siguen planteándose proyectos de crecimiento orgánico e inorgánico (hay alguno por el sur de la Península), y estaremos atentos para ver qué sucede con Pevasa, que ya tiene pretendientes en el extrarradio del país.

Suerte para todos.

Feliz semana