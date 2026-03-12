Veterinarios en concilio

Pues ahí los veis. Hace unos días se reunieron para compartir un cocido en Coruxo nueve veterinarios. Una primera «xuntanza» de profesionales de distintos orígenes académicos y diferentes ocupaciones; empresa privada, Cuerpo Nacional Veterinario, Xunta de Galicia, Educación y algún jubilado, para reivindicar una profesión que imprime carácter.«Hygia pecoris, salus populi» es el lema de su profesión, que significa «por la salud de los ganados, la salud de los pueblos». Pues claro, podríamos decir que los veterinarios pueden ser considerados como la infantería sanitaria (a lo mejor ellos dicen la caballería) en asuntos de Salud Pública. De izquierda a derecha: Marcos, Manolo, Iñaki, Gerardo, Miguel, Andrés, José Luis, Luis y Gerardo.

Play Vigo, una nueva videoweb que recrea el pasado de Vigo

No sé si Vigo necesita otro proyecto cultural, pero sí estoy convencido de que siempre necesita nuevas formas de contar su historia. Mi amigo Pablo Camacho lleva un tiempo haciendo una especie de experimento: reconstruir escenas del Vigo antiguo inspiradas en fotografías históricas. El resultado se puede hallar, aunque aún no está inaugurado, por Play Vigo. ¡Qué magnífico trabajo! Son pequeños vídeos en los que aparecen mercados que ya no existen, muelles que casi huelen a pescado aunque el vídeo no tenga olor y escenas de la vida cotidiana que parecen sacadas de un domingo cualquiera de 1957, por ejemplo. La idea empezó casi como un juego: ¿y si pudiéramos volver a pasear por el Vigo que fotografió Pacheco, y también por el que retrataron tantos otros fotógrafos y fotógrafas que nos dejaron una ventana de cómo fue nuestra ciudad? Camacho es del 73 y todavía recuerda los tranvías ya abandonados en la Florida, convertidos casi en piezas fantasma del paisaje. También recuerda muchas historias que le contaron en casa: la playa de San Sebastián, el relleno del Arenal… aquel Vigo que fue cambiando poco a poco.

¿Y como contarlo atractivo?

Todo eso le hizo pensar que, si se cuenta de una manera didáctica y atractiva, mucha gente joven podría descubrir la ciudad desde otra perspectiva. Y al final consigió sacar adelante una pequeña página web donde el proyecto empieza a tomar forma. Así fueron surgiendo recreaciones del Berbés antiguo, del mercado y de la vida cotidiana de la ciudad... Y el experimento se fue ampliando un poco más. Ahora incluye recreaciones visuales, vídeos sobre la memoria de Vigo, pequeños quizzes sobre su historia, tarjetas didácticas con curiosidades, postales culturales y hasta una pequeña red social experimental donde la gente pueda compartir recuerdos de la ciudad, sin algoritmos ni scroll infinito. Todo junto empieza a parecer algo parecido a un archivo visual vivo de Vigo.

¡Atento Vítor Vaqueiro!

Yo creo que a gente como Vítor Vaqueiro, fotógrafo e investigador en la materia que hizo aquel fantástico libro «Facedores de imaxes (otografía e sociedade en Vigo. 1870-1915)». Estoy seguro de que Pablo Camacho y él no se conocen, pero mucho puede contarle Vítor sobre la materia en una colaboración intergeneracional. Pablo no pretende competir con historiadores ni con periodistas que llevan décadas contando la ciudad mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Al contrario: la idea sería recoger esa memoria y esas vivencias que tantas personas han contado sobre Vigo.