Elecciones anticipadas

Se anuncia, quizás ya no tan lejano, el adelanto de las elecciones generales. No lo descartemos, ahora que el viento empieza a soplar a favor del gobierno. La economía crece –aunque cada vez menos–, amenazada por el shock que ha supuesto la guerra en Irán. Debido a la erosión de la confianza empresarial, a la escasez energética y al alto oleaje inflacionario, los países emergentes ya han empezado su particular cuesta abajo, con Argentina en el punto de mira internacional. En los próximos meses, ni España ni el resto de Europa podrán salir indemnes de este escenario. A no ser que la guerra concluya de forma acelerada, lo cual tampoco es descartable.

De todos modos no hablamos solo de un empeoramiento de las perspectivas económicas. La guerra de Irán arrastra la política internacional hacia un peligroso desfiladero que saca a la luz las aristas nihilistas de la revolución conservadora en marcha. ¿Qué proyecto de futuro se esconde detrás de la destrucción sistemática de un país? ¿Qué quedará de Occidente si abandona los principios del derecho internacional, su fuente de prestigio? Frente a las tendencias aislacionistas que caracterizaron la primera presidencia Trump, este segundo mandato viene definido por una determinación exterior más agresiva. En su pugna con China, Washington cree haber descubierto una ventana de oportunidad que, si la aprovecha, puede permitirle neutralizar una parte significativa de la red de apoyo a Pekín: Venezuela, Irán, Cuba, etc. La captura de Maduro iba en esa dirección. Y es probable que también el debilitado régimen cubano termine sus días en un futuro no muy lejano. Irán no será tan fácil; pero, de fondo, la dinámica es similar: recomponer los equilibrios internacionales. Menos Europa a cambio de menos China.

Sin embargo, ¿va a conseguirlo? ¿Los otros países toman nota? ¿Qué va a suponer la desestabilización del Golfo? ¿Será posible derrocar a los ayatolás sin arrasar Irán? ¿Y luego qué? ¿Se termina así con el odio y el resentimiento inoculados en la región desde hace décadas? Las guerras se ganan en la paz. Y el historial de estas últimas décadas no ha sido especialmente positivo para Occidente.

Sánchez ha enarbolado rápidamente un categórico «no a la guerra». La decisión tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Se convierte en un líder internacional frente a Trump, llegando el primero a un lugar al que muchos otros gobiernos llegarán después y situando de esta manera el debate en un plano moral: el rechazo de toda guerra fuera de los márgenes del derecho. Desde un punto de vista nacional, además, actualiza en el imaginario de los españoles el recuerdo de los errores de Aznar al apoyar la guerra de Irak. Moviliza, en definitiva, el voto de izquierda. Y, a la inversa, el voto al PP se desplaza más a la derecha, sin que Feijóo sepa contrarrestar esta erosión. Más derecha supone mayor división del voto conservador y, como en un espejo, puede activar el voto hacia el PSOE en unas generales. Cataluña y el País Vasco volverán a ser determinantes.

No es la primera vez que Pedro Sánchez toma decisiones arriesgadas. Y tal vez tampoco sea la última. ¿Se atreverá a convocar elecciones este verano? Supongo que dependerá de las encuestas internas y de sus dinámicas. Jugar al límite siempre se le ha dado bien. El carácter define a las personas.