Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Opinión

Carmen Martínez-Fortún

Carmen Martínez-Fortún

Con comillas o sin ellas

Les parece genial a sus seguidores que Abascal ande convertido en la Reina de Alicia en el País de las maravillas gritando «¡Que le corten la cabeza!» a todo el que en su partido se atreve a pensar por sí mismo, del mismo modo autocrático en que Chávez, sin saberlo, emulaba a la reina de corazones decretando arbitrariamente: «¡Exprópiese!» entre los pelotas sonrientes que le rodeaban.

Emerald Fennell ha puesto unas comillas a «Cumbres borrascosas» con la pretensión de que el truquito le preste legitimidad para despedazarla y muchísima gente se ha sentido afrentada en su nostalgia juvenil por el sacrilegio perpetrado contra la novela de Emily Brontë. Y aunque es cierto que la belleza sobrenatural de Margot Robbie ennoblece cualquier bodrio, la cinta semeja en todo lo demás una porquería más allá de la ídem gastronómica mezclada con sadismo de una directora que parece bastante trastornada.

Aunque lo peor para mí fue que se atreviera a convertir al complejo, atroz, primitivo, salvaje y pese a todo ello víctima protagonista masculino en un perfecto panoli. ¡Aparta tus sucias manos de mi Heathcliff! entran ganas de decirle, apropiándome de la frase de no sé quién, con comillas o sin ellas. Pues se ha puesto muy de moda repetir las ocurrencias de otro sin citar la fuente, y como la memoria es flaca, parece muy ocurrente, sabio y original lo que está más descubierto que la penicilina.

Tal vez por ello les parece genial a sus seguidores que Abascal ande convertido en la Reina de Alicia en el País de las maravillas gritando «¡Que le corten la cabeza!» a todo el que en su partido se atreve a pensar por sí mismo, del mismo modo autocrático en que Chávez, sin saberlo, emulaba a la reina de corazones decretando arbitrariamente: «¡Exprópiese!» entre los pelotas sonrientes que le rodeaban.

Eso mismo es lo que le parece a esta impertinente que hace Trump, cuya política se asemeja cada vez más a lacarrera loca deuna carta de la baraja exigiendo a sus súbditos: «¡Bombardéese, secuéstrese, ejecútese, invádase!».

Creo que fue Cercas quien dijo a propósito de la prohibición del burka que si Vox dice que la tierra es redonda, él está de acuerdo. Lo mismo pasa con el «no a la guerra». No porque lo diga Sánchez es menos defendible. Lo malo es empecinarse en el eslogan, que tampoco inventó él y que al minuto siguiente contradice con hechos, para obtener rédito electoral. Al menos, que le ponga unas comillas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  2. La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
  3. El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
  4. El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
  5. Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
  6. Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
  7. Final feliz a cuatro días en altura
  8. Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña

Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

El gasóleo ahoga al sector pesquero, que avisa de que la situación «es inasumible”

El gasóleo ahoga al sector pesquero, que avisa de que la situación «es inasumible”

Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

Once agresiones a médicos en Ourense comunicadas en un año, la punta del iceberg de una realidad más grave

El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

Conectadas a la esperanza: el ritual de diálisis en Lalín

Conectadas a la esperanza: el ritual de diálisis en Lalín

El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

El nuevo O Rebullón coge forma: ya lista la escuela infantil

El Celta no se pone límite

El Celta no se pone límite

La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos

La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
Tracking Pixel Contents