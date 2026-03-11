¡Cuánta obra femenina en tan poco espacio!

No sé si están todas pero a la vista están al menos catorce artistas con las que la microgalería Quadro (Fermín Penzol) inaguró la exposición «Ellas» este 6 de marzo. De izquierda a derecha: Susana Suniaga (pintura), Isabel Fernández (pintura), Hedi Ploegstra (pintura), Cristina Rommel (escultura), Juli Molares (pintura), Carla Viso (pintura), Paula Mariño (pintura), Nuria Lluch (pintura), Macarena G. Muñoz (pintura), María Galán (pintura), Blanca (de la galería Quadro), Ana Brea (pintura), Sandra Ramos (grabado) y Macarena Soto (pintura). ¿Cómo tanta pintura en una microgalería? Y faltan Pilar Cabezas (pintura), Tania Ciffer (pintura), Ana Soler (pintura), Rosa García (escultura) y María Arboleda (pintura).

Cartel de la exposición / FdV

Aquellos noctívagos de los 80 que huímos al campo para curarnos de la noche

Ayer tuve larga charla con Alfonso Comesaña, amigo de viejo de tiempos ochenteros en que tantas noches compartimos, él desde sus locales como el Kremlim, o trabajando como lugarteniente de Bibiano Morón en sus conciertos, viajes y citas y contratos musicales. Alfonsito al acabar esa etapa de la movida tiró para el monte para curar con la naturaleza tanta vida disipada, y vive ahí en Castrelos-Macan, en un casa que le diseñó (como la que fue mía en Gondomar) nuestro amado arquitecto Antonio Davila rodeada de manzanos, cerezos, aguacates... con los que habla. Un tipo este Davila maravilloso que fue padre de Uma a los 50 con Carolina, y exclamaba: ¡me va llamar abuelo! Vivía en su original casa de Nigrán donde compartimos frutos del mar y de la tierra, y ahora se traladó a otra en Ramallosa. Supongo que seguirá en arquitectura como socio del grande Luis Meijide, César Jiménez... en ese estudio JASCARQUITectOS de tan buena obra en Vigo. Otro de aquella marcha ochentera, el batería de Semen UP Javier Martínez, vive al lado de Alfonso allá entre hierbas, y sigue en los conciertos como promotor. Todos nos hemos echado al campo para curarnos las heridas de la noche. De Bibiano ya no puedo decir nada porque fue un caído en nuesto camino, maldita sea. Fuimos unos cuantos, y ahora estamos cada cual por su lado. ¡Cómo vamos cayendo y cuántos secretos nos llevamos! Alfonso me quiere llevar al Moisés, al pie del Alba porque está enamorado de un pulpo con patatas y quiere que nos juntemos unos cuantos de hace 30 años.

Memorias de Alfonso Comesaña Semen Up, en Vigo el 25

Otro era Alberto Comeseña, que actuará en Vigo y su teatro García Barbón el 25 de abril rememorando aquel Semen Up tan suyo que yo vi nacer. Un día les llevé a la pasarela para tocar en un desfile Cibeles de María Moreira. Quedó perfecto. Con Alberto Comesaña no podías ni ir al servicio si estabas con alguien atractiva porque hacía por quitártela el muy... María Moreira, por cierto, otra. Está al sol de Cabo Verde, tostándose. Con Mara Costas, la peluquera de la movida, compartí muchas cosas y noches pero ahora está bien recompuesta en su casa, sigue en la peluquería pero que no le hablen de estas pasadas de antaño, aunque fiestas hace en su casa de la Alameda, y tanto pasó por ellla Alonso Montero como Amancio Prada, amigo de la casa ya.