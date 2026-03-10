¡Ay, Marisa, qué Otazo eres!

¡Pero es posible que haya cumplido los 60? Siempre me gustó de Marisa Otazo ese arco que crea su cálida y perenne sonrisa desde que la conocí en el mundo del diseño de trajes de novia, fiesta y cóctel. Mariées, un ilusionante proyecto familiar con base en Vigo junto a su madre, Pilar Exteberría, Mundo Novias, que luego Marisa Otazo y se pasó al feng shui en la decoración y hasta dio un toque mágico a Constitución montando «El ocho mágico» en los soportales. Ahí la veis con sus hermanísimas y su hija Araitz, Loreto, Pilar y Nera Otazo además de invitadas en la Casa Grande del Casco Vello. ¡Felicidades Marisa querida!

Aquellas parlamentarias viguesas en Pekín del 96 en la Conferencia da Muller

Excelente noticia al calor de las manifestaciones feministas de estos días. La Medalla del Parlamento de Galicia 2026 se concede a nueve diputadas de la IV Legislatura Popular que participaron hace 30 años en la Conferencia Mundial da Muller en Pekín por su papel pionero, incluyendo a la conselleira Manuela López Besteiro. De las nueve, tres eran de Vigo, María Xosé Porteiro por el PSdeG, Olaia Davila por el BNG y Maite por el PP. Ahora quizás no se valore eso pero Galicia fue el único lugar de España que mandó un representación de su Parlamento tras atender la petición de las 9 diputadas. Pudieron traerse un material novedoso y de primera línea sobre los debates de feminismo que estaban en la cresta de la ola en 1995. Ir una delegación de diputadas gallegas y estar reunidas con la casi 80 delegaciones de organizaciones no gubernamentales, escuchar los problemas de las de Kenia, Brasil, India... y ver coincidencias y diferencias con las de aquí me cuenta M.X. Portero que fue electrizante. Y lo más singular que en aquella delegación (2 BNG, 2 PSOE y 5 PP), las viguesas eran un grupo en sí mismo, unidas a pesar de las diferencias. ¡Ay, la memoria!

Los Irmandinhos do Vinho celebran su 35 aniversario

Ya os recuerdo a los irmandinhos do vinho galego, quizas la más importante de Galicia,que su Supremo Sanedrín, que enseñorea el abogado Nemesio Barxa, convocó el Capítulo de Equinoccio de Primavera para este sábado en el Pazo de Villamarín (Amoeiro-Ourense). Este encuentro tiene una memoria especial porque va a ser un revival del acto constitutivo , hace 35 años, en el mismo lugar aunque no con tanto irmandinho. Ya estaba ahí Barxa formando parte del primer Sanedrín electo,en el que continuó durante 10 años hasta que en 2003 pasó a preboste. No menos de 60 principales se darán cita allí y apuesto que desde Vigo saldrán José Mª Fonseca (a pesar de sus achaques), José Luis Alonso, Jorge Trigás, Eusebio Prado, Augusto Rodríguez, Juan Varela y de Arbo Antonio Calviño... No se privan los Irmandinhos en la reivindicación y prueba de nuestros vinos (por eso llevan autobús) así que empezarán por la cata monasterial de costumbre con los viños de la Ribeira Sacra, saludo con gaitas de la Banda de la Diputación, aperitivo en el patio interior (empanada, callos, e orelha picada) y gran xantada con polpo á feira; churrasco con chorizogallego; tarta de queso con bica amantecada... ¡Buen provecho!