El mono espiritual

«El mono desnudo» del británico Desmond Morris se convirtió, nada más ser publicado, (1967), en una de las más celebres obras de divulgación científica de su tiempo. El libro es un estudio del ser humano y de su evolución desde su perspectiva animal. El primate más evolucionado y complejo, pero un primate más, al fin y al cabo. La maestría de Morris fue, precisamente, mostrar que muchos comportamientos humanos tienen su razón de ser en los procesos evolutivos de los mamíferos superiores. Sin embargo, no solo somos monos desnudos o bastante lampiños, somos, también, monos tecnológicos y cibernéticos y quizás, en el futuro, lleguemos a ser monos espirituales.

En estos tiempos de rearme descontrolado y de gatillo fácil no pareciese ser esa nuestra tendencia evolutiva. Es cierto que los seres humanos tenemos facetas muy poco humanas. En la absurda guerra de Ucrania, en pleno siglo XXI, ese país ha perdido una generación y la Federación Rusa lleva camino de perder otra media y es solo un ejemplo de los muchos que se pueden poner de un mundo lleno de guerras, injusticias y miserias.

Algunos incluso plantean que el mundo animal es más armónico, que los depredadores solo cazan las presas necesarias para sobrevivir, que más allá de las luchas por la procreación o por convertirse en un macho alfa, no se matan entre ellos. Incluso, en la mayor parte de las especies superiores, al derrotado se le permite la huida sin ejecutarlo. Pues bien. Todo eso es, básicamente, falso. La afortunada expresión, «la ley de la jungla», es muy descriptiva. La naturaleza es tremendamente cruel. Incluso mamíferos superiores como leones y gorilas son salvajes infanticidas. Cuando uno de ellos pasa a liderar un grupo rival, mata a todas las crías del macho alfa anterior. De esa manera borra el rastro genético de su antecesor, adelanta el periodo de celo de las hembras e impone su código genético a su futura descendencia. Es uno de los argumentos en los que se basó Richard Dawkins para explicar su tesis del «gen egoísta», (es decir, que la supervivencia de una determinada genética sería más relevante que la supervivencia de la especie), y es uno de los muchos ejemplos que podemos poner sobre crueldad animal. Hoy sabemos que algunas especies torturan y juegan con sus presas, que las luchas y rivalidades entre clanes de primates pueden durar años, que algunos depredadores devoran a su presa mientras todavía se mantiene viva y muchos más casos que nos indican que nuestras maldades también tienen un origen animal.

Pero hablemos también de las bondades. Muy posiblemente no somos la primera especie en discernir entre el bien y el mal, en tener un cierto sentido de la trascendencia o de la espiritualidad. Se sabe que los neandertales realizaban enterramientos y algunos ritos. En la cueva de Shanidar, en el norte de Irak, se encontró numeroso polen en un enterramiento neandertal, indicando que se habían colocado un buen numero de flores sobre el difunto. No obstante, todo parece indicar que hemos llevado más lejos que nadie, la ética, la moralidad y la espiritualidad. Conceptos que, además, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. A pesar de que, en muchos aspectos seguimos anclados en la barbarie, si ha habido una evolución muy clara. En la Roma clásica, por ejemplo, el genocidio y la esclavitud era la norma y no la excepción. En Numancia la mayor parte de la población decide suicidarse porque la otra opción sería la esclavitud por vida o una muerte más cruel.

En el caso de occidente, el cristianismo supuso una doctrina tremendamente revolucionaria para su época, hasta tal punto debió de parecer un discurso peligroso el de aquel carpintero de Nazaret que las autoridades eliminarán a toda la cuadrilla que funda esa extraña religión que, salvo las inevitables referencias a la torá, tenía poco que ver con lo conocido hasta la fecha. Aunque una vez el emperador Teodosio la convierte en la religión oficial del imperio y con la relevancia que tendrán las instituciones eclesiásticas en los siglos posteriores, será esta, también, la religión que, saliéndose del mensaje original, luchará cruelmente contra la herejía, (el famoso «matadlos a todos que en el cielo Dios ya distinguirá a los suyos» que sentenció el delegado papal Arnaud Amalric tras la toma de Béziers durante la cruzada cátara), la que crea polémicas instituciones como la inquisición, (sobre la que también hay bastante mito) o las guerras contra los protestantes que ensangrentarán Europa.

Pero es, igualmente, la religión que conservó la sabiduría clásica en los monasterios medievales, que, desde ámbitos académicos, debatió sobre el derecho de conquista, sobre los derechos de los indios, que los protegió contra abusos de determinados gobernantes y encomenderos, que aprendió las lenguas nativas para conseguir cambiar el culto a dioses sanguinarios por el culto a un Dios misericordioso, que lucha contra los «bandeirantes» portugueses, auténticos tratantes de esclavos, en el sur del nuevo mundo, mientras pacifican y alfabetizan a comanches y diversas tribus de apaches en las misiones del norte, muchas veces jugándose el pescuezo.

Paralelamente, en una Europa que sigue guerreando como si no hubiese un mañana, filósofos y pensadores como Spinoza, Descartes, Leibniz, Hobbes, Hume, Kant y muchos otros y desde distintas vías, se hacen planteamientos sobre ética y moralidad. La ilustración estará en el inicio de experimentos fallidos como la revolución francesa, pero en otros necesarios, como el concepto moderno de derechos humanos.

En consecuencia y pese a los palos en las ruedas, un mayor desarrollo nos lleva a más respeto a los derechos del ciudadano, a una mayor empatía, a mayores movimientos de solidaridad, a eso que Antonio Piñeiro llama «cristianismo cultural», es decir aquel del que participamos todos los occidentales independientemente de nuestras creencias.

Es de ese modo que contemplo la evolución futura del hombre sabio. Teniendo en cuenta cada vez más principios éticos y morales, una mayor búsqueda por la trascendencia, por planteamientos relativos a una posible vida después de la vida, por cuestionarse sobre otras dimensiones, en definitiva, sobre las preguntas más existenciales. La evolución, si no nos aniquilamos antes, seguirá su curso. Aunque la vida nació hace tres mil quinientos millones de años, la vida de especies más complejas ocurrió, apenas, hace seiscientos millones de años. ¿A dónde nos podría llevar la evolución si le concedemos otros seiscientos o mil millones de años más? Como dijo el filosofo Henri Bergson, «el universo es una fábrica de hacer dioses».