El exceso bélico de Trump

Donald Trump sigue sin límites. El ataque militar de EE UU e Israel contra Irán no ha hecho sino corroborar las peores hipótesis, desestabilizando Oriente Medio y haciendo tambalear la paz y la seguridad internacional. La conjunción de unilateralismo, imperialismo y personalismo que caracterizan la administración Trump, con Netanyahu como aliado, se salta el derecho internacional, abre una terrible escalada de conflicto militar en la zona e impacta en la geopolítica mundial.

La concentración del poder político siempre ha sido un riesgo, además de escenario fértil para tiranías y autocracias. Por eso el control y limitación del poder ha sido fundamental para el avance institucional y el desarrollo a lo largo de la historia. Ya en el siglo XVII, Inglaterra consiguió tras la Revolución Gloriosa limitar el poder confiscatorio del rey, supeditándolo al poder del parlamento, determinando así la senda del país hacia la revolución industrial. Posteriormente, Montesquieu propuso en «Del espíritu de las leyes» fragmentar el poder del estado en tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y, en 1789, la revolución francesa pondría fin a la monarquía absoluta en el país vecino. En esa misma época, la Constitución de EE UU apostó nítidamente por la separación de poderes, estableciendo las bases para una democracia duradera con frenos y contrapesos que limitasen el ejercicio abusivo del poder. Pero ahora Trump no solo ha forzado las costuras del traje democrático estadounidense, sino que desde su potencia militar ejerce el poder sin respetar la legalidad internacional, la soberanía de los estados o los organismos internacionales. Se presentaba a las elecciones como un presidente por la paz y ha lanzado más ataques militares que cualquiera de sus predecesores.

Formalmente, el ataque de Estados Unidos a Irán desborda el modelo de la Constitución norteamericana y desprecia el derecho internacional sobre conflictos armados. Por una parte, la guerra contra Irán podría recordar a la también deplorable invasión de Irak en 2003. Con todo, en aquel momento, el presidente Bush intentó convencer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y consiguió el apoyo del Senado estadounidense y de una coalición de 49 países. Trump ni buscó el apoyo de la ONU, ni del Senado ni del Congreso, simplemente actuó de la mano del gobierno de Netanyahu. Sabemos de las dificultades de establecer una legalidad internacional y de hacer respetar los derechos humanos, pero en ningún caso podemos asumir el unilateralismo discrecional del más fuerte.

Pero además de que el fin no justifica los medios, lo cierto es que esta intervención militar se convertirá en una fuente de conflictos durante décadas. Condenar y rechazar absolutamente al régimen político iraní es lo razonable. Por no respetar los derechos humanos ni las libertades, por el uso perverso de la represión, por establecer un apartheid sobre las mujeres… Pero la guerra es una masacre ilegal, que trae desgracias, muertes y sufrimiento, y que no despeja adecuadamente el futuro. Los cambios de equilibrio institucional no se logran fácilmente con intervenciones militares exteriores.

El mejor camino sigue siendo el derecho internacional y la cooperación. Acertó el gobierno español al respaldar a Ucrania frente a la invasión de Rusia, al defender los derechos del pueblo palestino frente al ataque genocida de Israel y ahora al condenar la acción bélica de Trump contra Irán. Europa debe asentarse también sobre estas posiciones y fortalecerse en la geopolítica internacional.

De momento, la desescalada bélica en Oriente Medio es tan necesaria como difícil. Y el conflicto perdurará incluso más que la guerra. Claro que rechazamos la guerra, pero una vez iniciada es difícil perfilar como puede finalizar este conflicto y hacia qué escenario nos lleva. Desgraciadamente, no parece que hacia un mundo mejor.