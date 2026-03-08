Opinión
¿Roberto Barba será tamén un político feminista?
Veño de ler unha noticia no FARO DE VIGO que me deixou abraiada.
Resulta que o Director Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, excluío das axudas ás mulleres traficadas para o mercado prostitucional agás aquelas que teñen permiso de residencia.
Claramente Roberto Barba non é inocente, máis ben parece un cómplice da oferta do proxenetismo destas mulleres e nenas polo que temos que denuncialo públicamente pois non se entende que exclua ao 90% das mulleres e nenas prostituidas.
El sabe o que se fai con estas mulleres e nenas, sabe que son obrigadas as prostituirse, sabe que o primeiro que fan os proxenetas é quitarlle toda a documentación que as identifique, sabe que están baixo pecho non puidendo fuxir nin queixarse ao puteiro, sabe que o primeiro que fai o proxeneta nada máis poñelas á venda para ser violadas que o primeiro violador sexa un puteiro vestido con uniforme para que reciban a mensaxe de que fuxida ou queixa de nada lles había server pois a autoridade non vai valer por ellas. E Roberto Barba dalles a razón ao ser perfectamente funcional coa estratexia escravista que procura silenciar e invisibilizar ás vítimas.
Pero a Roberto Barba isto non lle importa e a quen o puxo para que loitase contra a violencia de xénero.
O bo das súas declaracións é que xa coñecemos a súa faciana ao sair nos medios e iso é moi importante como importante é coñecermos as facianas dos puteiros e dos proxenetas xa que para algo nos servirá.
A loita feminista non pode ser sempre pacífica e aquí novamente temos un bo exemplo, o dun home que, amparándose no seu cargo e sen vergoña algunha, fai declaracións para xustificar medidas que claramente amparan a puteiros e proxenetas desprotexendo ás vítimas.
Amigas, pregúntome que nos queda, ¿será tamén un político feminista?
