Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump avisa a IránJóvenes feministas en VigoLa salud o la notaAVE Lisboa-VigoPraia AméricaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Opinión

Ana Míguez

Ana Míguez

¿Roberto Barba será tamén un político feminista?

Veño de ler unha noticia no FARO DE VIGO que me deixou abraiada.

Resulta que o Director Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, excluío das axudas ás mulleres traficadas para o mercado prostitucional agás aquelas que teñen permiso de residencia.

Claramente Roberto Barba non é inocente, máis ben parece un cómplice da oferta do proxenetismo destas mulleres e nenas polo que temos que denuncialo públicamente pois non se entende que exclua ao 90% das mulleres e nenas prostituidas.

El sabe o que se fai con estas mulleres e nenas, sabe que son obrigadas as prostituirse, sabe que o primeiro que fan os proxenetas é quitarlle toda a documentación que as identifique, sabe que están baixo pecho non puidendo fuxir nin queixarse ao puteiro, sabe que o primeiro que fai o proxeneta nada máis poñelas á venda para ser violadas que o primeiro violador sexa un puteiro vestido con uniforme para que reciban a mensaxe de que fuxida ou queixa de nada lles había server pois a autoridade non vai valer por ellas. E Roberto Barba dalles a razón ao ser perfectamente funcional coa estratexia escravista que procura silenciar e invisibilizar ás vítimas.

Pero a Roberto Barba isto non lle importa e a quen o puxo para que loitase contra a violencia de xénero.

O bo das súas declaracións é que xa coñecemos a súa faciana ao sair nos medios e iso é moi importante como importante é coñecermos as facianas dos puteiros e dos proxenetas xa que para algo nos servirá.

A loita feminista non pode ser sempre pacífica e aquí novamente temos un bo exemplo, o dun home que, amparándose no seu cargo e sen vergoña algunha, fai declaracións para xustificar medidas que claramente amparan a puteiros e proxenetas desprotexendo ás vítimas.

Amigas, pregúntome que nos queda, ¿será tamén un político feminista?

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents