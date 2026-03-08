Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoTrump contra el españolEstibadora viguesa8MBuques del futuroExtranjeros en Sanidad viguesaChayanne, en CastrelosSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Opinión

Priscila Retamozo

Priscila Retamozo

Militar o optimismo

Imagen de la maniestación de este domingo en Vigo.

Imagen de la maniestación de este domingo en Vigo. / Alba Villar

Quixera escribir un artigo optimista, unhas palabras que disiparan calquera dúbida de que este 8M hai que encher as rúas unha vez máis. Quixera dicir algo reconfortante, que nos fixera sentir invencibles. Pero non é doado.

Vivimos tempos nos que é innegable o rexurdimento de discursos reaccionarios que cuestionan a necesidade do feminismo e mesmo a existencia da violencia machista. Nas redes sociais, a chamada machosfera difunde contidos misóxinos, teorías conspirativas e datos falsos que banalizan a desigualdade. Os platós de televisión énchense de todólogos que non teñen ningún pudor en negar a evidencia de anos de investigación científica e datos oficiais. Algunhas, coma min, combatimos bulo tras bulo nas aulas mentres facemos fronte a unha realidade atroz: no que levamos de 2026, o terrorismo machista asasinou unha compañeira cada cinco días. Só a punta do iceberg de miles de violencias invisibles. É insoportable e, malia todo, aquí estamos, resistindo.

Soportamos os discursos das «mulleres de alto valor», soportamos que nos digan que o empoderamento é subir fotos espidas a OnlyFans, soportamos que políticos putañeiros fagan discursos baleiros sen ruborizarse, soportamos a violencia sexual. E, ademais de soportar todo isto, agora esíxome a min mesma ser optimista: ver a saída, convencer a quen me escoite, a quen me lea, de que hai que seguir na loita. Aínda que ás veces pareza que encadeamos derrota tras derrota.

Para ser honesta, non sei sempre como soster este optimismo feminista, pero afortunadamente teño quen me ensine. As feministas de máis traxectoria rin da miña impaciencia: “houbo tempos nos que fomos catro e non baixamos os brazos”. As feministas máis novas reclámanme: «non ser feminista non é unha opción». E, se tivera dúbidas, as miñas amigas, compañeiras de activismo e de vida, disípanas de inmediato co seu exemplo.

Noticias relacionadas y más

Militar o optimismo é complexo en tempos de guerras patriarcais e discursos inhumanos. Pero cando as mulleres, e tamén moitos homes, saímos ás rúas o 8M lembramos algo fundamental: non estamos soas. Somos imparables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents