Opinión
Democracia son dereitos, feminismo é civilización
A democracia non se reduce a urnas nin a gobernos. A súa esencia é moito máis profunda: a democracia son dereitos. Son a garantía de dignidade, igualdade e liberdade para todas as persoas. Sen dereitos efectivos, a democracia baléirase e convértese nunha forma sen contido.
A historia demóstrao: cada avance democrático veu acompañado dunha expansión de dereitos. O sufraxio universal, a liberdade sindical, a educación pública, a sanidade, os dereitos laborais… Ningún foi unha concesión, todos foron froito de loitas sociais que ensancharon a cidadanía. A democracia avanza cando os dereitos se amplían; retrocede cando se restrinxen.
Nese mesmo camiño histórico atópase o feminismo. Non é unha axenda limitada ás mulleres nin unha reivindicación pasaxeira: é un motor de transformación civilizadora. Cuestionou a desigualdade estrutural, fixo visibles as violencias silenciadas e esixiu igualdade real en todos os ámbitos da vida. Por iso, feminismo é civilización. Durante séculos, a metade da humanidade estivo excluída da cidadanía plena. As mulleres non podían votar, nin administrar os seus bens, nin acceder en igualdade á educación. A democracia liberal naceu con esa contradición: proclamaba igualdade universal mentres mantiña desigualdades estruturais. O feminismo sinalou esa incoherencia e reclamou que os principios democráticos se aplicasen sen excepcións.
Cada conquista feminista foi un salto civilizador: o dereito ao voto, a igualdade xurídica no matrimonio, o acceso masivo á educación e ao emprego, a tipificación da violencia contra as mulleres como problema público, a protección fronte á discriminación laboral, as políticas de conciliación e de corresponsabilidade. Estes avances non só melloran a vida das mulleres; fortalecen a sociedade enteira.
A violencia contra as mulleres é o termómetro máis claro da calidade democrática. Unha sociedade que a tolera erosiona o seu propio pacto de dereitos. Cando o Estado a prevén, sanciona e repara, demostra que a igualdade non é un lema, senón un mandato ético e xurídico. Defender o feminismo é defender a democracia.
En tempos de polarización, algúns intentan presentar o feminismo como unha ameaza. A realidade é outra: o que debilita a convivencia é a desigualdade, non a igualdade. Non son os dereitos os que dividen, senón a súa negación. Dicir que democracia son dereitos é afirmar que o poder ten límites: chámanse dignidade, igualdade e liberdade. Dicir que feminismo é civilización é recoñecer que o progreso dunha sociedade se mide polo lugar que ocupan as mulleres e pola erradicación de toda forma de violencia e discriminación
Hoxe, 8 de marzo, miramos atrás con gratitude e adiante con determinación. Cada dereito conquistado foi unha batalla gañada á resignación. Cada avance en igualdade, un triunfo da democracia sobre a inxustiza.
Nada nos foi regalado. Todo foi conquistado.
O feminismo non foi unha nota á marxe da historia: foi motor de progreso, conciencia crítica e forza transformadora. Ampliou a cidadanía, fixo visibles as violencias que antes se silenciaban e converteu a igualdade en esixencia democrática. Porque o feminismo non é unha moda nin unha consigna pasaxeira: é civilización. É a forma en que unha sociedade decide que ningunha muller volverá ser cidadá de segunda.
Por iso honramos a quen abriu camiño e asumimos a nosa responsabilidade histórica: non permitir nin un só retroceso.
A democracia non se herda: constrúese cada día.
E o feminismo é a forza que a fai máis xusta, máis humana e máis civilizada. Este 8-M: máis democracia. Máis dereitos. Máis igualdade.
Máis civilización. Sempre.
