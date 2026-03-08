El 8-M que heredasteis

Los miro a los ojos y les planteo una sola pregunta: ¿sois realmente tan distintos? Deﬁnitivamente no. Son mis dos hijos los que, con una mirada de niño, pero ya convertidos en hombres, no entienden qué está sucediendo. Me dicen que no lo han vivido, que no hacen distinciones cuando la persona con la que comparten es una mujer. Les explico que hace un tiempo, no mucho, había cosas que cambiar, que el movimiento feminista no surgió de la nada, no eran unas “locas radicales” que vociferaban sin una razón de ser, no era eso. Fue un grito ante una desigualdad estructural que existía, se mantenía e intensiﬁcaba y que comenzó a desaparecer gracias a esa hecatombe.

Les digo que el mundo no siempre fue como ellos lo conocen. Que hubo un tiempo, no tan lejano, en el que las mujeres necesitaban permiso para casi todo: para abrir una cuenta, para decidir sobre su propio cuerpo, para ser escuchadas sin que su palabra valiera menos. Que durante siglos la historia se escribió casi siempre en masculino.

Y entonces les explico algo para recordar: que este siglo XXI, en apenas unas décadas, ha avanzado más hacia la igualdad que muchos siglos anteriores juntos. No ha sido magia ni una concesión amable del tiempo. Ha sido lucha, conciencia, educación y también incomodidad. Porque cambiar estructuras que llevan siglos en pie nunca es un proceso silencioso.

Les cuento que hoy las niñas crecen sabiendo que pueden ser cientíﬁcas, presidentas, ingenieras o lo que quieran imaginar. Que las barreras legales han caído, que la violencia y la discriminación ya no se aceptan como parte inevitable de la vida. Que hoy existe una conciencia colectiva que antes simplemente no estaba.

Pero también les digo algo más importante todavía: que la igualdad real no es un punto de llegada, sino un camino que se construye cada día. Que no basta con no discriminar; hay que entender de dónde venimos para seguir construyendo lo que durante tanto tiempo se consideró normal.

Ellos me escuchan con esa mezcla de incredulidad y alivio que tienen quienes no han tenido que vivir ciertas batallas. Y en el fondo pienso que quizá esa es una de las mayores victorias del feminismo: que haya generaciones que puedan mirar atrás con sorpresa, incapaces de comprender que aquello alguna vez fuera aceptado.

El 8 de marzo sirve para celebrar lo que hemos conseguido y recordar que jamás hemos vivido en una sociedad más igualitaria. Disfrutémoslo con coherencia, respeto ,y sobre todo, hoy más que nunca, con mucho sentidiño.