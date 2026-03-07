Retratos augustos: Judith Rodríguez

Nació en Vigo en 1995 y desde los ocho años la esgrima fue parte de su lenguaje. La vida, sin embargo, cambió en 2018, cuando un accidente de tráfico le costó una pierna y obligó a replantear todo. Hubo duelo, regresó al deporte a través de la esgrima en silla de ruedas, y lo hizo con la misma determinación. Su eclosión llegó en 2022, con medallas en la Copa del Mundo y Europeos, y en 2024 en los Juegos Paralímpicos de París al colgarse el bronce en florete A, el primer metal español en esgrima paralímpica desde Sidney 2000. Con cada asalto sigue ampliando fronteras y contagia fuerza y dignidad al gesto competitivo.

Para amantes de la música culta: sesión íntima de Mozart a Chopin en Compass

Rosanna Ojea unos la conocieron antes como alumna del Conservatorio, otros como maestra y gente como yo desde que abrió esa cafetería musical, Vitruvia, en la Alameda con Javier Ferreiro, que ahora éste ha llevado a su esplendor cultural. Pero de quien hablo es de esta mujer que une su elegante porte a la vida de la música culta y que hoy mismo, día 7, a las 19,30 organiza uno de sus conciertos en Compass (Taboada Leal, 17). No es una información para un público de masas porque exige un conocimiento de la clásica y por el mismo aforo de la sala, que no permite aglomeración; pero es un privilegio para quienes gustan de oír música en la intimidad, por 13 inexplicables euros. Hoy podréis oír a Iván Fernández, gran pianista que ofrecerá un recorrido de Mozart a Chopin pasando por el eslabón Beethoven: del clasicismo al romanticismo, obras que pertenecen al museo de la música.

Núñez de Arenas abrió en Vialia con Carlos Álvarez como invitado singular

La línea de ropa masculina “Núñez de Arenas” , que ayer abrió sus puertas en Vialia, añade otra propuesta de vestir masculina a la elección de los vigueses. La firma, que sufrió un siniestro en los años 70, evolucionó desde sus cenizas y hoy es una importante cadena con más de 26 tiendas en todo España que apuesta por prendas desde la talla “XS” hasta la “XXXL”. Por allí estuvo como invitado muy «ad hoc» a Carlos Álvarez, profesor de Educación Física en ESO y Bachillerato que atesora diez medallas nacionales como judoka. Su faceta deportiva la combina actualmente con su perfil de Instagram sobre moda, convertido en asesor de imagen. No ha sido hasta hace cuatro años que decidió enfocar sus redes sociales al arte de la vestimenta:con su cuenta Postulareo y ya le contactan importantes marcas para proponerle muy interesantes cosas, según él cuenta al digital El Español.