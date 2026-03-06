Preguntas a la intemperie

¿Qué pensaría usted si, por una calle de nuestro país, viera caminar a una mujer esposada detrás de un hombre con un látigo amenazante? O —y esto es lo real— si la observara andar, nunca sola, siempre acompañada por un hombre, oculta bajo un manto que la cubre por completo, que la invisibiliza y la deja sin rostro y sin identidad.

¿Opinaría usted que, en nombre del respeto a la libertad de elección, habría que permitir el uso del burka y del niqab en lugares públicos?

Y en este supuesto de libertad individual, planteo dos cuestiones más: ¿la mujer «tapada» podría desprenderse de sus prendas cobertoras sin que ello le acarrease consecuencias insoportables? ¿Podría ser verdaderamente libre para decidir, a pesar de la intensa presión social y familiar que sufre para ocultar rostro y cuerpo?

Así las cosas, y ahora en nombre del respeto a la libertad religiosa, ¿admitiría usted esa visión fantasmagórica en un espacio público, a modo de santa compaña, aun a sabiendas de que no existe tal obligatoriedad religiosa, pues el Corán no la establece para cumplir el mandato de modestia y recato que sí exige al género femenino? Aun sabiendo que se trata de un despiadado método de encarcelamiento inventado por sectores fundamentalistas —hombres— del islam, como los talibanes, para someter cuerpos y voluntades femeninas; aun sabiendo que constituye un perverso sistema para impedir la integración de las mujeres musulmanas en las sociedades occidentales; aun sabiendo que estamos ante una rebelión soterrada contra nuestros valores democráticos de igualdad y libertad, que tanto nos ha costado conquistar y ahora defender.

O incluso, a efectos hipotéticos, si se tratase de un deber religioso, ¿autorizaría usted semejante exhibición de humillación y desprecio hacia las mujeres en los espacios públicos?

Y si es cierto que la dignidad, la libertad y la igualdad de la mujer están por encima de toda consideración sobre la libertad individual y religiosa, ¿prohibiría usted el uso del velo integral? Asimismo, ¿sería usted partidario de que esa prohibición viniese acompañada de una modificación del Código Penal que sancione como coacción agravada a los hombres que obliguen a sus mujeres a utilizar vestimentas como las que nos ocupan?

Ahora bien, mientras no se apruebe dicha prohibición, ¿se indignaría usted y sentiría compasión ante el paso de una mujer encarcelada en la prisión de su propia vestimenta, pastoreada cual ganado por un hombre en pantalón vaquero y camiseta, vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y la libertad y socavada su dignidad?

Y, en el supuesto hipotético de que la prohibición tuviese efectos no deseables, como la no escolarización de las niñas o el encierro forzado de las mujeres en sus casas, ¿estaría de acuerdo en que los poderes públicos —obligados a protegerlas— persiguieran el absentismo escolar y el secuestro delictivo?

Como conclusión de las anteriores preguntas: ¿le produciría desasosiego e inseguridad la presencia de personas a las que no es posible identificar ni atisbar quién se oculta tras la vestimenta que portan?

Hasta aquí las preguntas, que permanecen «a la intemperie», a la espera impaciente de un nuevo debate en el Congreso de los Diputados —el primero tuvo lugar con motivo de una proposición de ley de Vox, rechazada por xenófoba y racista— para, sobre la base de la legislación ya existente y de otras nuevas propuestas que pudieran registrarse, regular la prohibición del uso del burka y el niqab en los espacios públicos, como ya han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea.

Sería sencillo: las diputadas y los diputados, dejando a un lado el partidismo, solo tendrían que alzar la mirada legislativa y dirigirla hacia la defensa de los derechos a la dignidad, la libertad y la igualdad de las mujeres musulmanas; hacia la protección del sistema democrático y sus valores; y también hacia la necesaria convivencia y seguridad ciudadana.