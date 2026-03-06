El «no puedo más culinario»

Es como si hubieran pasado de aquellos años de educación juntos por lo que se reunieron al no puedo más culinario. Da igual si eres personal de administración y servicios… frente a un buen plato, todos recuperamos la memoria y la energía que nos roban los lunes. ¡Nadie dejó siquiera un grelo por atender!

En Casa Flora, de visita a un añejo paisaje culinario

Hacía tiempo que no nos reuníamos para comer en Casa Flora, ahí por Navia pero en una de sus casas del primitivo barrio, que eso es un nivel. Mi severo régimen me permitió ver más que comer pero gocé solo llegar con el paisaje que Flora Prado despliega en ese cálido galpón que tiene adosado a la casa. Crepitando en el fuego tres o cuatro ollas sobre la cocina de hierro prestas a desembocar en un cocido de esos que hacían nuestros abuelos cuando se les casaba una hija. Por allí andaba Jaime Capitán, que está en todas y luego dice que está hinchado y no sabe por qué, Rosa Prado con sus más de 80 y siempre tan entrañable, la cordial Rosa Carrera y Fernando, su novio de siempre que prácticamente le acababa de llegar de otro cocido, Ignacio Franco (que haré millonario en memorias algún día), María a afillada, hija de Flora llegada de Asturias con su acompañante diario aparte de marido Juan Díaz, espléndido anfitrión, coleccionista de vinos históricos y motos. No quiero contar sus caras de felicidad cuando atacaron el cocido, me faltan palabras. ¡Ah, no busquéis Casa Flora en la guía porque solo recibe a amigos!

Cantos de amor e revolución

Este Paco Castro, escritor feraz, exdirector de Galaxia volcado ahora en la música, es un tipo tan prolífico como su anterior editorial en libros. Acaba de publicar en You Tube el videoclip de la canción Sardinas en pan de millo, que forma parte de su nuevo álbum Cantos de amor e revolución, ya en todas las plataformas digitales con letra y música suya. Dice quien sabe que este nuevo álbum representa un claro salto cualitativo: mayor cohesión conceptual, arreglos más sólidos y una voz autoral más definida y audaz. Normal, se había lanzado al azar de la música sin paracaídas seguro. Francisco Castro se reafirma así como una propuesta única dentro de la música gallega contemporánea.