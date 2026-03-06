«Fálame en galego»

Conocí a Antonio Lobo Antunes a raíz de una entrevista que le hice para TVE en 1997 con motivo de la publicación en España de su novela «Esplendor de Portugal». Yo había leído «Tratado de las pasiones del alma», que no me gustó especialmente, y también «Manual de inquisidores», que me puso en la estela de una obra a la que, desde entonces, he sido fiel cada vez que el escritor portugués publicaba un nuevo título.

Me habían advertido que Lobo Antunes siempre recibía a los periodistas de mal humor porque no le gustaban las entrevistas y además padecía una avanzada sordera, que convertía estas conversaciones en un verdadero suplicio para él. Así que me acerqué con una cierta cautela, temeroso de su acogida. Aunque él habla perfectamente el castellano, para romper el hielo de nuestro primer encuentro decidí dirigirme a él en gallego, por la afinidad de este idioma con el portugués. Desde que escuchó mi primer saludo noté cómo se le iluminaba la cara y cómo su mirada cobraba un brillo especial.

Lo primero que me contó fue que el idioma gallego siempre le traía recuerdos de su infancia y lo trasladaba a un mundo que era el de su paraíso perdido. El motivo era que, cuando niño, sus padres habían contratado para servir en su casa a una muchacha gallega a la que terminaron queriendo como de la familia, una mujer que siempre les hablaba a él y a sus hermanos en este idioma que, aunque parecido al portugués, tiene su propio sonido, su propia melodía y para él, me dijo, un indefinible sentimiento de candor y melancolía. Lobo Antunes sabía de memoria muchas poesías de Rosalía de Castro, que me recitó antes de comenzar con la entrevista. Un día le regalé el disco de Amancio Prada con las canciones que el músico del Bierzo compuso para algunos poemas de Rosalía. Percibí cómo lo acogía con devoción.

Debido a mi admiración por la obra de Lobo Antunes, una obra difícil pero cuya lectura resulta muy gratificante una vez que se descubren sus grandes valores y uno se sumerge en sus palabras como en un río de literatura, cada vez que el escritor portugués sacaba una nueva novela procuraba encontrarme con él y, siempre que fuera posible, hacerle una nueva entrevista. Cuando me veía llegar, me dedicaba desde lejos un saludo con su mejor sonrisa. Y su primera frase era siempre: «Fálame en galego».