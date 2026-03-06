La cobardía del canciller Merz ante el tirano Trump

Debería causarnos indignación, no ya solo como españoles, sino como europeos, la cobardía del canciller federal alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, al no defender a España de los ataques que en su presencia dirigió Donald Trump a nuestro país en la Casa Blanca.

Merz no solo no rechazó en público la amenaza de Trump de decretar un embargo comercial contra España por no autorizar a EE UU el uso de las bases de utilización conjunta para su operación contra Irán, sino tampoco su rapapolvo por no haber aumentado hasta un 5 por ciento de su gasto en defensa. Merz se limitó a decir que el resto de los aliados está tratando de convencer a España para que incremente el gasto militar como si hubiera que tener que hacerlo solo porque el «villano» de la Casa Blanca («bad guy», para utilizar su elemental lenguaje) así lo ha decidido.

«No queremos tener nada que ver con España», dijo despectivamente Trump, quien luego presumió de que Estados Unidos podría, si quería, hacer uso de esas bases para lo que le diese la gana. Ese es el concepto que tiene el político republicano de la soberanía de un país aliado.

Me imagino que no tendrá problemas de ese tipo, por ejemplo, con el actual líder del PP cuando este llegue al poder de la mano de la ultraderecha de Vox si es que Trump no decide mientras tanto llevarse sus aviones a Marruecos, monarquía despótica que los acogería seguramente de buena gana.

La cobardía de Merz contrastó con la consecuencia de Emmanuel Macron, quien, alineándose al menos en esto con Pedro Sánchez, puso en cuestión la legalidad de la operación conjunta Israel-estadounidense. Aunque, conociendo el carácter voluble del presidente francés, tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones al respecto.

Y no hablemos ya del silencio cómplice, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, de la propia presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, y de la inverosímil jefa de su diplomacia, la estonia Kaja Kallas, tan locuaces siempre que se trata de condenar a Rusia por su invasión de Ucrania.

Kallas es, a pesar del cargo que le han dado, seguramente, como premio a su inquebrantable rusofobia, solo un «peso ligero» de la política europea, e importa mucho más la reacción de un país poderoso como Alemania.

Con sus declaraciones justificativas de la operación contra Irán tanto en presencia de Trump en la Casa Blanca como las que había hecho antes de viajar a Washington, el que fue antes directivo en Alemania del fondo de inversiones estadounidense BlackRock, ha sepultado el derecho internacional.

No es que Berlín no se haya olvidado de ese derecho cuando le ha convenido, ayudando, por ejemplo, con sus ventas de armas a Israel, país cuya seguridad Alemania considera su «razón de Estado», y contribuyendo así al genocidio palestino con la equivocada idea de poder purgar de ese modo los propios crímenes que cometió durante el Tercer Reich.

Pero antes al menos los gobiernos alemanes trataban siempre de disimularlo, a diferencia de lo que ocurre ahora cuando incluso agradece al Estado sionista, ahora nuevamente de la mano de Estados Unidos como el pasado junio, el que esté haciendo «por nosotros (los europeos) el trabajo sucio». Al igual que los Estados Unidos de Donald Trump, esta nueva Alemania parece dispuesta a defender incluso con la fuerza, si es preciso, sus intereses, según comenta críticamente el diario alemán Junge Welt, auténtica excepción en el panorama mediático atlantista de ese país.

Según Merz, no es el momento de dar lecciones (de moral) a nuestros aliados, es decir a EE UU, porque Alemania comparte sus objetivos aunque, a diferencia de la superpotencia, no pueda lograrlos en la práctica.

En el marco de una nueva división del trabajo, Estados Unidos e Israel se ocupan de Oriente Próximo mientras que los europeos, británicos incluidos, se encargan a su vez de Rusia. Todo encaja. Entre los pocos políticos alemanes que, en lugar de animar a EE UU e Israel a rematar la tarea, han criticado el uso por la superpotencia para su operación ilegal de las bases militares que tiene en territorio alemán, está una diputada la alianza fundada por Sahra Wagenknecht, ahora extraparlamentaria.

La exdiputada de esa alianza Sevim Dagdelen, de origen kurdo, califica de ilegal ese uso por contrario no solo al derecho internacional sino al artículo vigésimo sexto de la propia constitución alemana, que prohíbe cualquier acción que ponga en peligro la convivencia de los pueblos y especialmente los preparativos para una «guerra de agresión».