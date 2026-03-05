Miscelánea local de marzo

Comenzamos por el día 3 de 1924, en el que muere a bordo del crucero ‘Cataluña’, el ilustre marino Jaime Janer Robinson, en la guerra de África. Fundador del Polígono de Tiro y gran valedor de Marín. En su recuerdo el día 8, la corporación hace constar su sentimiento guardando un minuto de silencio y colocando su retrato en el Salón de Sesiones y dar su nombre a la carreta de Marín al Con.

El día 5 de 1809 las «Alarmas de Morrazo», capitaneadas por Juan Gago de Mendoza, atacan de nuevo Pontevedra, manteniendo una lucha en el Campo de San José, pero los franceses consiguen rechazarlos.

El día 6 de 1707 se funda la capilla de San José da Costa, famosa por la romería de San Cayetano, el día 7 de agosto, en el lugar de Saquietan, por Francisco de Zúñiga y su esposa Inés Tomasa Sánchez Moscoso, para facilitar el cumplimiento dominical de la guarnición del Forte de San Fernando y de todos los vecinos, que, por las crecidas del río Lameira, no podían cruzarlo para asistir a la iglesia de San Julián.

Este mismo día 6 pero del año 1923 se celebra una nueva manifestación, más reducida, ante el Gobierno Civil, en reclamación de la Lonja, declinando el alcalde, José del Río, toda responsabilidad por lo que pudiera pasar.

También, en la madrugada del día 6 del año 1938, la flota republicana hunde al ‘Baleares’, y causa 700 bajas, entre ellas la de una veintena de jóvenes marinenses.

El día 10 de 1897 sale a la calle ‘La Voz del Morrazo’ que solamente duró hasta el 28 de diciembre.

El día 11 el Tribunal Provincial, falla a favor del Ayuntamiento, la incautación de la Lonja municipal. Las campanas se echan al vuelo, se lanzan bombas y la Banda de Música sale por las calles. Se engalana toda la Villa con artísticas iluminaciones y se declara día de fiesta local.

El día 11 se 1973 cesa como alcalde don Alfonso Martín Suárez, que había tomado posesión el 3 de agosto de 1968, y que fue un gran alcalde para Marín.

El día 15 del año 1897 sale a la calle, el ‘Eco de Marín’, conocido como el «dominguero», que fue el periódico de más larga duración, pues su último número salió el 29 de marzo del año 1914.

El día 15 de 1932 muere en Valga el sacerdote ejemplar don José Trasande Vicente, director del recordado Colegio San Luis Gonzaga, que formó y educó a los jóvenes marinenses.

El día 16 de 1902 la «Compañía Hamburguesa» establece un nuevo servicio mensual con Montevideo.

El 20 de 1822 nace José Benito Amado Boullosa, poeta romántico prerrosaliano, entre sus obras cabe destacar ‘A romería’.

El día 21 de 1934 muere Manuel Cerqueiro, fundador de la “’Sociedad de Agricultores de Soaje”’, luchador agrario y concejal.

El día 22 de 1897 el Ayuntamiento concede licencia a Cecile Heille para edificar la Capilla Evangélica.

Los días 27, 28 y 29 de 1809 las «Alarmas de Morrazo», participan activamente en la reconquista de Vigo.

El día 29 muere prematuramente, de una cruel enfermedad, a los 33 años, el sacerdote Serafín Tobío Costa, que estaba al frente del Patronato Católico de la Juventud y que fundó y dirigió ‘El Bien’, semanario católico.