Los 1.000 de Faro da Cultura

Se dice que, al final del gastronómico contubernio, cantaron a la Flores con su Ay pena, penita, pena, porque no en vano su principal instigador era Xosé Ramón Pena, que ocupa la columna derecha del grupo mientras sostiene la izquierda Cipriano Jiménez. Celebran los 1.000 números de Faro da Cultura y ello/as (y otros) compilan el saber que se va derramando en sus páginas. Lo suyo es duro, braceando para driblar oleajes de redes sociales, series, podcasts, audiolibros, Juegos de Tronos y otras menudencias macanudas.

As portadas de Faro /

De libros: un inédito Celso Emilio y uno de Lueiro Rey

El azar de paseante me llevó a parar en la editorial Elvira, saludar al editor Javier Romero, darle un beso a Francesca Dasilva, que a la sazón por allí andaba... y salir con dos libros de reciente factura. Uno, Poemáforos, de Celso Emilio Ferreiro, de naturaleza casi inédita al que algunos llaman O libro roxo dos aforismos; el otro, de Manuel Lueiro Rey, Vigo en tres paisajes, recupera a un vejo maestro con biografía digna de ser contada al que yo entrevisté en O Grove a finales de los años 70. La obra había sido publicada por primera vez en 1960, bajo el título Sonetos a la ciudad de Vigo y hoy a las 20 podréis saber más de ella si asistís a su presentación en la sede de Évame Oroza (Subida a Costa, 5), donde os darán su apostólica bendición el crítico literario Ramón Nicolás, el escritor Manuel Bragado, la escritora María Xosé Porteiro y el editor Xabier Romero. La poeta Stella Maris Balbuena leerá el prólogo escrito por Alonso Montero.

Portada del libro de Manuel Lueiro / Ed. Elvira

Desafiando sombras, poesía

Stella Maris tendrá que volver allí a la misma hora del día siguiente, 5, porque el colectivo de escritoras Desafiando Sombras en el que milita hará una lectura de poemas de autoras esenciales a la que sumarán textos propios, con motivo del Día da Muller.

18 mujeres artistas en un microespacio: ¿qué pasará?

Mete a 18 mujeres artistas en una microgalería pero no agites el cóctel porque puede ser explosivo. Eso es lo que hará desde este viernes, 6, la microgalería Quadro, en Fermin Penzol. Ellas es el título de la muestra y me atrevo a poner los nombres: Ana Brea, Ana Soler, Carla Viso, Cristina Rommel, Hedi Ploegstra, Isabel Fernández, Juli Molares, Macarena G. Muñoz, Macarena Soto, María Galán, María Arboleda, Nuria Lluch, Paula Mariño, Pilar Cabezas, Rosa García, Sandra Ramos, Susana Suniaga y Tania Ciffer.