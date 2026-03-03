Disfrutando y papando nuestros amigos del Txoco ABN (amigos de la buena mesa) fueron agasajados por la generosidad del Chef del restaurante Muiño de Rudiño en Ribadumia, Teo Iannotta liado por el fotógrafo Lalo Villar. Cena espectacular llena de sabores y estilos culinarios dignos de la comida Napolitana: ensaladilla de marisco con caviar negro y alfaya, fabes de Lourenzá con guanciale, ravioli relleno de carrillera en caldo de fouet y cardos silvestres, gnoccheto sardo con pulpo cabezon a la Luchiana y para acabar con una tiramisu al estilo clásico… Teo en modo crack dio rienda suelta a su creatividad y empatía dominando todo el partido, ¡viva Maradona!

Hay un Vigo que proclama hoy su lucha por la paz y los derechos humanos

La Plataforma Cívica de Vigo debiera estar de rodillas dándose golpes de pecho y gracias a Dios si creyera en él. ¿Imagináis lo que es convencer a 48 organizaciones sociales, sindicales, vecinales, políticas y culturales de Vigo en una convocatoria común por la paz, la democracia y los derechos humanos? Materia de milagro. Debe guardarse esto en los anales de esta ciudad cuando hoy mismo, a las 19.30 h en Vía Norte, estén allí concentradas. Lo cierto es que la pluralidad de colectivos que impulsan esta movilización demuestra que, más allá de siglas redentoras y sensibilidades, existe un consenso firme contra el fascismo. La unión es ahora su mayor fortaleza así que es bueno que no la rompa ahora por un quítame allá esas pajas cualquier grupúsculo encantado de sí mismo, tras la difícil y delicada labor de encaje realzada. El mensaje es claro: frente a la guerra que desatan delincuentes y criminales aupados por un voto inconcebible, frente (esto último es mío, no se lo adjudique a nadie), frente al autoritarismo y al odio, la sociedad civil responde unida, con humanidad, sin mirar hacia otro lado y con compromiso democrático. ¡Hoy a las 19.30 es la cita por la paz!

La rebotica fantástica del impresor Alberto Miñán

Igual que todas las boticas tenían su rebotica de modo que los notables del pueblo pudieran (fuera el cura, el médico...) salir por la tertulia de la estrecheces de la vida pueblerina, el impresor vigués Alberto Miñán tiene en su imprenta de la calle Venezuela su espacio esquinero dedicado a las buenas amistades y no peores comidas. Hace unos días estuvimos varios allí compartiendo una empanada mejillonera y una fabada de te quiero, convocados por el notable arreglalotodo, expresi de la Asociación de Representantes de Comercio José Lorenzo Morales, emparentado con el Cristo de la Victoria, los Vigueses Distinguidos y cuantas cosas imaginarse puedan. Creo que entre todos podríamos formar una comunidad autosuficiente porque yo tenía enfrente al jovial y experimentado político de PP Michel Fidalgo, a mi izquierda al «licenciado» Morales, a mi derecha al jurista Rafael Larriva (entre cuyos jubilosos menesteres está la canción), y, dando la vuelta al director financiero Carlos Crespo y al bróker Pancho Cruz. Yo serviría como periodista para alabar o denunciarlo todo. Apenas comí por mis severas restricciones pero disfruté la compañía.