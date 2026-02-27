Pronunciamiento de los liberales marinenses

El 26 de febrero del año 1816, es decir hace nada menos que 210 años, se celebró una marcha de más de trescientos marinenses hacia la capital, y después de arduas negociaciones, se llegó al acuerdo de proclamar la Constitución de Cádiz.

Y del libro del historiador José Torres Martínez, ‘Pequeña Historia de Marín’ (1984) sacamos esta información: Todo nace con la derrota de los franceses, en la que Napoleón acuerda con España la paz de Valencey del 11 de diciembre de 1813, por la cual Fernando VII regresa a España, pero no cumple lo convenido, que era jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Influenciado por los absolutistas, firma el 4 de mayo el decreto por lo que declara nula la Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y disuelve las Cortes. Y de esta forma se inicia una persecución de los liberales que pronto se extiende por todas las provincias españolas. La primera sublevación es la del general Mina, producido en la noche del 25 de septiembre de 1814, el general Porlier en A Coruña en septiembre de 1815, que proclama la Constitución de Cádiz, pero que fracasa, siendo arrestados, en Órdes, sus oficiales y su jefe condenado a muerte. Y en 1820 el coronel Quiroga y el comandante Riego se sublevan con sus tropas en Cabezas de San Juan, proclamando asimismo la Constitución de Cádiz.

El malestar reinante entre los marinenses debido a la precaria situación en la que habían quedado después de la campaña contra el ejército francés, cuyo sentido se muestra en las súplicas, memoriales y recursos, elevado al rey, solicitando remedio a sus males. Como ejemplo sirvan estos escritos: el 4 de julio de 1814 los vecinos elevan un memorial al rey protestando contra las supuestas vejaciones que el Priorato de Oseira, ejecutaba a los habitantes del puerto y villa de Marín, y del mismo modo Manuel de la Iglesia, Procurador síndico general de la Villa y Puerto de Marín, se dirige al rey por los abusos y suplicando la exención de las rentas del Monasterio de Oseira.

En esta situación, el 25 de febrero de 1816 se produce el pronunciamiento de los liberales marinenses, al mando de Juan Fontenla y Sotelo, que se lleva a cabo en la Plaza del Reloj, que, desde aquel momento, se llamará de la Constitución, donde pronuncia una encendida arenga el señor Fontenla, nombrando alcalde a José Aniñó, que era juez de la Jurisdicción de Marín, Hechos realizados desde el balcón del ayuntamiento, instalado en una pequeña construcción, pegada a la iglesia, donde luego fue construida una fuente. El numeroso público allí reunido, que abarrotaba la plaza y sus calles aledañas, lo acogió con gran entusiasmo y enormes aplausos.

La madrugada del 26 de febrero de 1816, es decir, al día siguiente, una columna de más de trescientos hombres, bajo el mando del caudillo liberal don Juan Fonseca y Sotelo acompañado de don Juan Gago de Mendoza y don Salvador Martí, se dirigen a la ciudad de Pontevedra, con el propósito de intimidar a la guarnición de aquella plaza a sumarse al movimiento liberal. Formaban el grueso de la columna vecinos de Marín y parroquias vecinas, los de Cela, Bueu y Beluso, a los que se sumaron numerosos marineros, de los barcos que estaban en el puerto. Llegados al Campo de San José establecieron contacto, sin dificultad alguna, con la guarnición de la plaza, por medio del capitán del Regimiento de voluntarios de Aragón, señor Montanaro, que se encontraba con su compañía. Se inició una larga conferencia de los jefes marinenses con los militares y personas significativas, habiéndose llegado a un acuerdo de proceder a la proclamación de la Constitución de Cádiz, acto que se celebró en la mañana siguiente del 27 de febrero, en medio de un gran entusiasmo del vecindario.