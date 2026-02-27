Entre los mayores peligros que acechan a nuestro oficio, y a cualquier profesión, está el de sucumbir a la nostalgia. Creer, incluso defender en busca de la complicidad de un coro de plañideras, que cualquier pasado fue mejor. Y no es así. Porque nunca en la historia del periodismo hemos dispuesto de más y mejores herramientas. Esto es tan impepinable como que no garantiza que los frutos sean siempre mejores. El mundo está cambiando a cada minuto y el periodismo, que os cuenta lo que está pasando, también. Aferrarse a la ingenua idea de que esto es solo una moda pasajera y que algún día nos meteremos todos -la sociedad enterita- en el túnel del tiempo y regresaremos a ese pasado supuestamente idílico… pues qué queréis que os diga.

Así las cosas, en nuestra profesión estamos aprendiendo a ser más útiles y eficaces, más necesarios para vosotros, los lectores. Y en ese empeño, que no olvidemos garantiza nuestra supervivencia, disponemos de un arsenal (perdón por el belicismo) de instrumentos que nos orientan si vamos por el buen camino o directamente al abismo. Uno de los más poderosos, las métricas de audiencias digitales. Estas nos sorprenden (también decepcionan) con frecuencia con sus resultados, pero a base de pegarnos con ellas vamos entendiendo alguna cosilla. Ejemplo: las informaciones tituladas de forma interrogativa se leen más que las expresadas como asertos. “¿Por qué Giráldez envía a la grada a Hugo Sotelo?” Esta noticia tiene más impacto que “Giráldez no convoca a Sotelo”, etc. La casuística se extiende a política, cultura, deportes, economía, justicia, gastronomía o medio ambiente. Los porqués atraen.

Se busca la pregunta para encontrar una respuesta, eso sí, pero que sea cortita y rápida. Dígamelo en pocas palabras, que tengo prisa. La paciencia es un valor que cotiza a la baja. Y en eso nos afanamos cada día: en serviros un menú completo, variado, atractivo, comedido, saludable... Aspiramos a preparar una carta distinta cada día para satisfacer esa necesidad de porqués. Bendita curiosidad.

Pero, al grano, se han levantado las alfombras del golpe de Estado del 23-F sin sorpresones: el rey emérito Juan Carlos (que todo no lo ha hecho mal, oiga) desactivó la asonada impulsada por un grupo de militares locos por cargarse al traidor Adolfo Suárez; el exgeneral gallego Alfonso Armada fue el gran urdidor del golpe, pero al final se rajó, el cobardón; Milans del Bosch, el típico general bocachancla sacó los tanques a las calles de Valencia hasta que una llamada del rey le obligó a metérselos por… ; Antonio Tejero ejerció magistralmente el papel de idiota salvapatrias con uniforme oliva… En fin, 45 años después casi dan ganas de reírse de ese intento por subvertir el estado democrático protagonizado, a los ojos del 2026, por un grupo de bufones. Digo casi, porque la farsa estuvo a un milímetro de devenir en tragedia. No fue ni una broma ni un buen guion para una serie (aunque la muerte del propio Tejero el día de la desclasificación de los papeles suene a chiste malo).

Yolanda Díaz dejará la política nacional el próximo año. Su aventura como líder de la llamada izquierda alternativa tiene fecha de caducidad. Así, con un brochazo bien gordo, diría que su gestión como ministra es infinitamente superior a su liderazgo de una coalición inoculada por el virus de la crisis, un totum revolutum en permanente deconstrucción. Las razones de su marcha (sorprendente o inevitable) solo las conoce ella. Aunque en la vida hay un principio sensato: antes de que te enseñen la puerta de salida, procura recoger tus cuatro cosas y bye bye.

La ministra aún tiene por delante un año y pico en la poltrona, y en ese tiempo, si no se retracta públicamente, deberá sentarse en el banquillo tras la denuncia de Julio Iglesias. Y es que Yolanda, con esa alegría proverbial para rajar, acusó a Yulio de “esclavista y agresor sexual”. Y eso son palabras mayores.

La práctica tan extendida en la vida pública del gatillo fácil, como ha hecho la vice, tiene un precio. Disparar sin siquiera escuchar. Jugársela a dividir en bandos (los buenos son los que están conmigo a muerte; los malos, el resto) suele provocar un efecto bumerán: que los tuyos, una cohorte de hooligans, sean cada vez menos y que los otros, cada vez más. Así parece deducirse de la encuesta que nos alerta de que los jóvenes son menos feministas y, ojo, en especial las chicas. Yo me preguntaría si es así, o si en realidad no comparten el ultrafeminismo (porque se puede ser ultra también por la izquierda) que se ha querido imponer desde determinadas instancias. Porque, sinceramente, ¿quién no puede defender la igualdad?, ¿quién no rechaza la violencia machista? Seguro que habrá unos cuantos cafres que hubieran disfrutado de un 23-F triunfante, pero la mayoría estamos en la batalla igualitaria. En todo caso, la encuesta merece más que dos titulares y necesita unos cuantos porqués.

Como esta otra igual de preocupante: la mitad de los mayores se han sentido ignorados y despreciados por su edad. Uno de cada tres dice que se han burlado de ellos. Qué duro, ¿verdad? Qué injusto y qué estúpido, porque con suerte todos acabaremos siendo mayores. Sé que las encuestas las carga el diablo; que no tienen por qué ser un retrato fiel de la realidad, pero me da que esta no anda desencaminada. Así que, en lugar de despreciarla, qué tal si nos lo hacemos mirar un poquito.

¡Buen finde!

