La pequeña Wofco

La primera vez que en FARO apareció el nombre de la pesquera Wofco (Worldwide Fishing Company) fue en la edición del 23 de abril de 2017, dentro de una información que abordaba el incremento de espacios expositivos de la feria Seafood Expo Global, que entonces se celebraba en Bruselas. Pero no conocí la compañía, el proyecto, hasta meses más tarde: fui en barco hasta Cangas y me desplacé andando a una pequeña oficina frente a Frigoríficos del Morrazo. En serio, era muy pequeña. Allí estaban Alfredo Méndez, Alberto Barreiro y Borja Tenorio, quienes se afanaron en explicarme –para poder hacerlo yo con vosotros— aquel concepto tan innovador: una unión de cinco empresarios de la pesca –a los ya mencionados se sumaban Kunming Yang y Giansandro Perotti—, cada uno con un aporte diferencial a la compañía, con el objetivo de aprovechar las sinergias de un mercado global. Bajo el epígrafe “Nueva aventura empresarial”, el titular era el siguiente: La pesquera Wofco factura 50 millones en año y medio con el tirón americano y Asia.

Bien sabes que el grupo ha experimentado un salto de tamaño y valor imponente desde entonces. Y lo ha hecho, además, con una apuesta inversora que ha redundado en generación de empleo y rentabilidad en la pesca, el naval o la logística, y en múltiples latitudes: Vigo, Moaña, Argentina, Paraguay o Perú. La pasada semana pudimos avanzar que Wofco había alcanzado un acuerdo para la compra de Central Lomera Portuguesa (CLP), fruto de la finalmente desastrosa alianza entre Marfrío y Atunlo. Y a punto está de arrancar la producción en la factoría de Paraguay, que se enfocará en la producción para los mercados europeo y norteamericano.

Ha sido una buena noticia, en mi opinión, tanto para Wofco como para Marfrío, el municipio de Vila Nova de Cerveira y el conjunto del ecosistema de elaborados de productos del mar. A veces los proyectos no salen bien; si surge un actor que pueda intentar darle una segunda oportunidad, como ha sucedido también con Fandicosta, estamos de suerte.

Y fíjate que no me voy muy lejos: vuelvo a Frigoríficos del Morrazo, en mi Cangas natal, porque allí tomó mi compañero Gonzalo Núñez la imagen del pesquero Eirado do Costal con el primer bote salvavidas rígido y cubierto de la flota gallega. Hasta ahora solo lo tenía instalado el Egunabar vasco.

Aplaudo fuerte esta iniciativa de la armadora Moradiña porque, entre otras razones, todos los marineros de NAFO con los que hablo a menudo prefieren este dispositivo a las sí obligadas balsas salvavidas. Ojalá cunda el ejemplo, y ojalá nunca ningún buque tenga que desplegarla por una emergencia.

Feliz semana