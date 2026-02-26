El 23-F es el cumpleaños de Laxeiro

Sigue siéndolo muchos años después de tantos inconvenientes tiempos, por su ausencia y por los avatares. Nos salvan la cultura y la amistad; esa que ayer permitió acercarnos al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo a algunos amigos del artista, editores, comisarios, escritores, profesores, fotógrafos, pintores o periodistas. Entre ellos, en la foto, se encuentran el periodista y colaborador de Faro de Vigo, Alberto Barciela, el escritor y editor Bieito Ledo, el historiador y crítico de arte Antón Castro, el pintor Antón Pulido, el fotógrafo Carlos Rodríguez, el escultor Silverio Rivas, el galerista Beny Fernández o el polifacético Xavier Magalhaes.

Javier Teniente presenta su libro Tras os Montes

Hacía tiempo que no sabía el fotógrafo Javier Teniente y ahora lo reencuentro por medio de la delicada editorial Solar hilvanada por el profesor Ignacio Pérez Jofre y el arquitecto Juan Gallego, que le presentan mañana su libro, Tras os Montes, en el museo MARCO, a las 20 horas. Son 111 fotografías de sólida arquitectura visual, retratos, paisajes urbanos y rurales de lo que podríamos llamar la Galicia vacía o en decadencia, que dan al lector una impresión sobre lo que somos en nuestra tierra más irredenta desde A Gudiña hasta la Serra de San Mamede. Hay que decir que Teniente suma muchos años colgado a su cámara, una parte inicial como fotógrafo de prensa y luego humanitario, de conflictos en los que estuvo como Irak, Haití, el éxodo kosovar... ¿Libros? Le recuerdo Irak días de posguerra, Cabalos de vento curros de pedra, Hijos del océano...y que fue en Vigo el primero que abrió una tienda de fotografía de autor, con su propio material. Y mañana podréis saber de su último libro, aún virgen hoy.

El Grupo de Cordas, de música en el Liceo

Será el viernes, 6 de marzo pero lo adelanto para que anotéis en vuestra agenda de deberes o adquieras alguna de las 30 entradas de aforo (Ticket and Roll o MP Instagram @pablovilaoficial.). Ese día a las 20 horas, en el Teatro Permanente (Abeleira Menéndez 7) el cantante vigués Pablo Vila presentará su recital poético-musical O Soño e O Eco a Rosalía de Castro. O Soño e O Eco es un recital en el que el cantautor y poeta vigués combina música en directo y versos para crear un viaje íntimo y lírico. En esta ocasión, el foco estará puesto en la figura de Rosalía de Castro, cuyos poemas cobran nueva vida gracias a las composiciones y a la voz de Pablo Vila. Se trata de un escenario pensado para propuestas de proximidad. O Soño e O Eco propone una noche de música, poesía y memoria, para amantes de la palabra.