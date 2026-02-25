Cumplimos 80 + 20

¿Cuánto tiempo hace que compartimos experiencias con el empresario de moda jubilado Carlos López, creador con su mujer de la marca de moda infantil Foque (Nigrán) y expresidente de de la confederación en Galicia de estas empresas? Con Foque ya dio la vuelta por el mundo en desfiles, apertura de tiendas... Pero ahora está a otras cosas como celebrar su 80 cumpleaños, lo que hizo en el Parador de Baiona con decenas de invitados. Nosotros hubiéramos preferido una foto con el mogollón pero él decidió hacérsela con su nieta que también cumplía años, pero 20. Más entrañable.

Todo un despliegue fallero ocupó un tren a Santiago

Subí al tren en Zamora en dirección a mi asiento en el vagón 2 y, al mirar haci a el 1, creí que estaba sufriendo una alucinación. ¡Oh Dios mío, aquel vagón estaba lleno de bellas mujeres envueltas en camisas, enaguas, corpiños, medias, faldas brocateldas, peinetas, manteletas...! Me froté los ojos, volví a fijarme ¡y era cierto! Toda una comisión fallera con su Fallera Mayor había ocupado aquel vagón vestida para la ocasión, que no sé qué ocasión era. Se rogó a algunos usuarios no falleros que se trasladaran al 2, para que ellas pudieran estar en paz y armonía fallera y uno de ellos protestó a viva voz, quejandose incluso de que esto afectaba a su plan personal de evacuación en caso de accidente. ¿Estamos locos? En Santigo se bajaron las más de 20 huríes valencianas. ¿Irían a celebrar a Rosalía?

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, con un libro de las Fallas. / J. M. LÓPEZ

El Grupo de Cordas, de música en el Liceo

Está contenta Puri del Palacio, que del palacio municipal lo conoció todo durante el reinado de su marido y alcalde Manoel Soto, a quien nunca olvidamos. Contenta porque toca en el Grupo de Cordas do Torreiro, que este viernes a las 19 ofrecerá uno de sus conciertos solidarios, de entrada libre, en el Liceo Marítimo de Bouzas y el sábado en el Centro Recreativo Cultural o Torreiro de Priegue, ambos en beneficio de Mauri y la Asociación de Enfermos de Alexander. Vigo es también música y a su diverso catálogo añade este grupo nacido en 2008 como proyecto musical y humano abierto a personas de diferentes edades, dirigido por Miguel Quiñones y luego por Mario Quiñones.

Y de teatro improvisado

Y el viernes también, teatro improvisado en la Évame Oroza ( Subida a Costa 5) a las 20 horas,una experiencia de improvisación teatral única donde se representan las historias que el público comparte. Tú cuentas una historia y los actores la representan.