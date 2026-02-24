Aquellos maravillosos años

Han pasado 41 años desde aquellos días en O Areal de Sabarís. Aquella escuela infantil que aún hoy continúa y donde estos que veis jugaban en la arena, corrían entre los árboles… ¡Qué bueno compartir recuerdos de aquella generación del 79, pequeños pero de aventuras enormes en sus mentes! Aquellas batallas parecían épicas y el tiempo, infinito. Volvieron a reunirse para rememorar, para saber los unos de los otros porque había algo que seguía latiendo después de tantos años. No fue fácil localizarlos a todos. Miguel llamó a Martín, Martín llamó a Víctor… y ahí les tenéis. De pie, de izda. a dcha., Leni, Andrea, Van, Patri, Rene, Inés, Rosi, Cris, Ana, Rober, Mon, Débora, Ceferino, Miguel, Jaime y Santi. Abajo, Tamara, Mónica, Nacho, Vanesa, Lorena, Rolando, Víctor, Julio, Martín e Iván. Ante O Muíño de Sabarís.

La emigración se mueve, invierte, arriesga: el nuevo café San Antón

Se inauguró el viernes en Pi i Margall, 88 el Café San Antón, un espacio para degustar el buen café y sus alrededores. Pero no fue eso lo que me llamó la atención, sino que allí estaban el venezolano Vítor Zuazo (por el café San Antón) y el nicaragüense José Rafael Rivero por los pastelitos Qué ricos son, lo que como siempre contradice eso de que los emigrantes vienen a ocupar puestos de trabajo de españoles. Estos, si acaso, pueden crearlos. Entras y si hablas con ellos te enteras de toda una historia en cada uno, y nada fácil. Rafael ejerció como abogado en su país, periodista, locutor de radio y hasta compone y toca el Cuatro. Especialista en música cubana. Desde los 13 años tuvo que trabajar, aprender el valor del esfuerzo y la disciplina combinando trabajo y estudios. Las dificultades económicas le obligaron a dejar la recién empezada carrera de Ingeniería de Sistemas y hubo de emigrar a Costa Rica 10 años. Ahora en España. Sigue peleando por lo mismo, arriesgando con este café montado con el venezolano Zuazo, que es importador de café. Son las historias que hay detrás de cada emprendimiento, y que no imaginas mientras degustas un café.

El teatro en Vigo en los años 70, charla en Aulas Abertas

Hablo con Javier González, de Aulas Abertas, diríamos que el brazo armado extracurricular del programa de mayores de la Universidad de Vigo. Comienzan con nuevas charlas y la próxima, el 26 a las 11 en la Facultad de Comercio tiene gancho: O teatro en Vigo nos anos 70, a cargo de Dolores Miloro Costas. Podríamos decir que trata el tema del teatro en Vigo durante el tardofranquismo, cuando aún se limitaba la libertad de expresión y surge una nueva generación teatral que dio un giro a la concepción anterior. Los grupos teatrales pivotaban sobre la idea de cambio.

Otro libro de Lolakoki

Y Lolakoki, el poeta guardés con un pie en España y otro en New York. La editorial murciana La Fea Burguesía publica Acrobacia del Abandono, su nuevo libro de poesía, el de una de las voces gallegas contemporáneas más singulares y trasatlánticas del panorama literario actual cuya mirada que oscila entre la raíz gallega y la experiencia migrante.