Retratos augustos a Beatriz Riobó.

Para la viguesa Beatriz Riobó, la música es una forma de habitar el mundo. Descendiente de Os Peruchos, histórica estirpe de gaiteros de Castrelos, su vínculo con el sonido mezcla linaje y terquedad. Aunque se licenció en Filología Inglesa, el canto acabó ocupando el centro de su vida. Tras formarse con Teresa Novoa y estudiar en Londres, en 1997 recorrió medio mundo con The Chieftains. Un año después ingresó en el Coro del Teatro Real, donde cambió de piel en cada producción: de princesa a bruja. Hoy, como docente en el Conservatorio de Vigo, transmite que la técnica es secundaria ante la verdad emocional. Para Beatriz, la música de verdad tiene el poder de cambiarte, la postura del alma.

Se nos fue Picón, amigo y ser maravilloso

Con retraso y dolor me entero del fallecimiento el 13 de febrero con 83 años de un amigo de muchos, deportista nato incluso los últimos 10 años en que un ictus le situó en silla de ruedas. A José Luis López Picón le queríamos todos por ese carácter suyo disfrutón y sociable, con humor hasta para reírse de su parálisis progresiva aunque nunca se dejara abatir y abandonara la calle. Nadador en su juventud en el RC Náutico, waterpolista pero antes campeón de España en mariposa, estuvo siempre implicado en los derechos de los minusválidos. Se nos fue una persona maravillosa.

¿Y por dónde anda con su obra Din Matamoro?

¿Y por dónde hemos hallado al artista Din Matamoro? Pues nada menos que por Australia, donde participa en una colectiva, decenas de artistas comisariados por Chus Martínez, siendo el único español elegido. Organizada por el Museo Potter de Melbourne y la embajada española entre otros, habla la exposición de la diversidad de la naturaleza, el cambio climático... «Una maravilla estar aquí, una ciudad bellísima», me decía Din tras visitar el botánico. Su obra es una pieza de 14 metros, imágenes fotográficas sobre su mirada.

El lunes entrega del premio Naseiro en el MARCO

Nada menos que 118 años cumpliría el pintor Laxeiro si no hubiera roto el mito de que nunca se iba a morir. Como sabéis, cada 23 de febrero (el lunes) se celebra su cumpleaños y se entrega un premio y en esta edición se hará a la escritora viguesa An Alfaya (1964), como reconocimiento a su prolífica labor literaria para público adulto, infantil y juvenil. El acto tendrá lugar el lunes 23 a las 13:00 h en el MARCO de de Vigo, donde el presidente de la Fundación Laxeiro y alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregará el premio y hablará el escritor Francisco Castro.