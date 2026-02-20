Sumamos, con Lucrecia García. Fresca está en la memoria la comida/tertulia de la red de profesionales Sumamos en el Círculo de Empresarios. La comida tuvo como invitada especial a Lucrecia García, socia y fundadora de Kiriko Natura y Lighthouse Baiona, y reunió a una veintena de directivas y directivos de empresas y entidades gallegas, con los que compartió su experiencia personal y profesional.Sumamos, que sigue tejiendo su red desde hace más de 13 años, ya lleva 70 invitadas especiales y en sus tertulias se escucha, se debate y se comparte dando visibilidad a mujeres referentes.

Barreiro, desde aquel lugar en Terra de Montes

Se llenó ayer de luz y color (y de música) la Casa das Artes con una exposición de José María Barreiro largamente esperada. Queda lejos ese 1940 en que nació en aquel lugar montañoso arrumado por las aguas del Lérez,Forcarei, propicio a la calma e inspiración. Terra de Montes es zona de pintores como Colmeiro , Laxeiro , Virxilio Blanco, Alfonso Sucasas... y lo es de Barreiro , por el que han pasado 86 años de experiencias que empezaron con 17 años en los antiguos Almacenes Olmedo y en donde muy pronto, debido a sus cualidades para el dibujo y la pintura, le ofrecieron ser escaparatista. Lo que vais a ver estos días en la Casa das Artes es el resultado de su dedicación total a la pintura década tras década, sus viajes.... ¿Y cuánto amigos del arte desde entonces? Desde aquel Eligio de los años 50 con Cunqueiro, Castroviejo, Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro, Sevillano, Belarmino, Carlos Oroza, Méndez Ferrín, Laxeiro, Lugrís, Pousa, Abelenda, Lodeiro, Huete, Alfonso Sucasas, Grannel, los hermanos Quesada, Silverio Rivas, Buciños, Camilo Nogueira...

Manuel Eirís se va por las ramas en SVT

Pues si por pintura empezamos con Barreiro, por pintura acabamos con Manuel Eirís, que inaugura hoy en SVT Espacio de Arte (Gran Vía 126). Otro día hablaremos de cosas más levedizas y bebedizas. ¿Qué decir de Eirís traduciendo el lenguaje críptico de los comisarios? Pues que uno de sus recursos plásticos está en el mismo título de su exposición, Andar por las ramas, apartarse de todos los procedimientos asociados a la mímesis e irse por las ramas, dejarse ir a los lindes, avanzar por desborde. El otro es el borrado, aplicación sucesiva de diferentes capas pictóricas monocromas, cada una de las cuales va a suponer la ocultación de la anterior. Una vez más la obra se retira a las afueras, se recluye en los rastros (el goteo). Mejor lo entenderéis si vais.

Una de las obras de la exposición de Manuel Eirís. / FdV