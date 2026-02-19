Los del txoco O Tangolio de Salceda

Es que ver, oye, a estos amigos de Salceda, te abre el apetito! Son los del txoco O Tangolio y su historia culinaria enpezó en 2005, con un curso de cocina en el restaurante Regueira de Juan Acuña. Ese mismo año montan su asociación gastronómica, primero con sede en una antigua casa de uno de ellos y luego con local propio al que fueron dotando del medio ambiente necesario. Este año cumplen 21 años con un montón de anécdotas, visitas a bodegas, encuentros en restaurantes icónicos... y lo arrancaron con la centollada que exhíben.

A rebelión da lectura, un documental que biografía la lucha por el libro

Recordamos de nuestras lecturas adolescentes Rebelión en la granja, de Orwell, libro que ha sido utilizado a menudo como herramienta educativa incluso en los primeros años de la escolaridad de algunos países. Ahora vamos a conocer A rebelión da lectura, un documental que biografía los más de 20 años de historia de Espazo Lectura, un proyecto nacido en Gondomar al que admiro hace mucho y más en estos tiempos casi ágrafos en que la letra se ve sustituida por una diversidad de basura tecnológica. ¿Cómo un pequeño grupo de personas voluntarias fue capaz de crear un ecosistema lector desde el Val Miñor, la relación de miles de personas con los libros? Pues con nuevas maneras de contar los libros como «espacio propio» desde los primeros años de vida con la socialización del club... Si el viernes tenemos documental en los Multicines Norte a las cinco y media de la tarde con entradas ya en la web del cine o taquilla, ya está en la calle libro con ese título, A rebelión da lectura, de Fran Alonso, director de Edicions Xerais que vive precisamente en Gondomar, el nido de este proyecto. Habrá coloquio con las directoras del documental, Alma Alonso y Asun G. Losada. ¡Qué grande el universo polvoriento de la lectura! Tal como amenazaba el mundo de la imagen, parecería pensamiento utópico el de la resistencia del libro. Pero no aquí.

Un libro de Ramos y medio siglo de memoria desde la trinchera del periodismo

Digo que Fernando Ramos, colega de medio siglo de periodismo, va a presentar hoy a las 20 h. en El Corte Inglés su libro Recuerdos desde la trinchera del periodismo, Memorias aproximadas, que es un resumen de todas esas décadas que le tocó vivir desde que entró en Radio Popular de su Ourense natal y al poco se vino a Vigo, trabajando en diversos medios y los últimos diez o quince años como profesor de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo. Me dice Fernando queel libro es un relato de acontecimientos vividos por Vigo y Galicia desde 1968, los personajes que los protagonizaron, los acontecimientos y los episodios de todo tipo vividos durante ese largo período. Un tiempo vital de cambios en España que incluyó la llegada de la democracia, terrorismo, reconversión, el feminismo en las calles, la movida, las huelgas y el paro de los que Fernando tiene buena memoria.