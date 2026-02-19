Marín siempre olvidado

Decimos esto porque es cierto que nuestro municipio siempre está olvidado por las administraciones, tanto gallega como nacional . Y en este caso, aunque parezca mentira, también de la local, de nuestra corporación, el equipo de gobierno y la oposición, porque desgraciadamente los marinenses seguimos sin noticias sobre la creación de un polígono industrial en nuestro municipio. Y ello, a pesar de la necesidad urgente que, desde nuestro punto de vista, existe con objeto de salir de esta situación de decadencia y estancamiento en que se encuentra nuestra villa. Pues seguimos perdiendo habitantes (de casi 30.000 de hace unos años, a los 24.000 de hoy), el comercio está en decadencia y diariamente se cierran establecimientos, los jóvenes no tienen empleo y tienen que salir de su ciudad.

Cada vez Marín se va hundiendo y, de ser la capital del Morrazo, estamos quedando en la cola. Pues seguimos sin parque industrial, que es una de las maneras de ganar riqueza y empleo. Y lo más sangrante es que la Xunta en varias ocasiones ya propuso la creación del mismo en distintos lugares (Seixo, Pituco) y no se llegó a un acuerdo para su ejecución. Pero ahora parece que la Xunta ya no nos tiene en cuenta y se olvida de que somos un puerto de interés nacional, y que el puerto no es un lugar de abrir empresas, sino solamente para carga y descarga, pero nada más.

Y decimos esto porque hace unos días conocimos un informe en el que se decía que «Pontevedra duplicará sus polígonos, a pesar de que sigue a la cola de Galicia en este frente». Informaba que en Poio y Vilaboa se van a construir dos áreas industriales, la de Poio de 375.000 metros cuadrados y empezarán a construirla el año que viene, y la de Vilaboa con 400.000 metros cuadrados, pero no tiene fecha. Y en el caso de Pontevedra capital, hay dos proyectos que consisten, uno, en la ampliación el polígono de O Campillo, y el llamado puerto seco de Leborei, uno con 160.000 metros cuadrados y el otro con 415.000.

A la vista de esta información tenemos, forzosamente, que expresar nuestra indignación porque nuestra villa no se le tiene en cuenta en esta necesidad imperiosa que tiene de disponer de un polígono industrial, y con urgencia. Pero lo más indignante es que, en esta misma información, se nombre el puerto de Marín, con una obra de alargamiento del muelle comercial para ganar 9.000 metros cuadrados para escalas esporádicas de cruceros.

Por eso decimos que Marín siempre está olvidado de las administraciones, y, por lo que parece, la corporación municipal, que nosotros, los marinenses, sepamos, no hizo ninguna gestión en tal sentido, cuando entendemos que es muy importante para la recuperación de la situación actual de decaimiento y pérdida de habitantes, y para el desarrollo y progreso de Marín.