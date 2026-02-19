Me comentaba hace un par de semanas la fotógrafa de FARO Alba Villar, a pie de muelle, cómo valoraba el haber conocido historias y lugares a los que no habría podido acceder de otro modo, lejos de este oficio.

Fue con ella con la que me había subido a la ATIR, de hecho; y fue ella la que bajó por debajo del nivel del mar dentro de esta plataforma diseñada por Magallanes Renovables, te aseguro que nada confortable.

Ella también fue quien retrató a las trabajadoras de la antigua Hiperxel, o tantas tardes gloriosas –y no tanto—de nuestro Celta. El caso es que entiendo muy bien a Alba y me encantó oírle decir aquello.

A veces, con suerte, nos topamos incluso con un componente de magia. ¿Qué posibilidades había de que dos chavales de Argentina, hijos de un emigrado y ya nacidos en el extranjero, nos hubiesen ayudado a escribir la historia de las mujeres a las que Cameselle inmortalizó tras el naufragio del Marbel? Dimos con ellos por redes sociales, por casualidad, y su generosidad y nuestra vocación por el mar hicieron el resto. Gracias, José y Adrián.

¿Cómo, sin el plus de sortilegio que en ocasiones asoma en nuestro día a día podríamos haber relatado la de marinero originario de Perú Ruhan Rivera y su pesquero Piringuela? ¿Y la del cocinero Miguel Casal y su cruzada en la búsqueda de una vivienda?

Y no estoy idealizando la profesión, créeme que no. Pero es que es verdad lo que decía Alba. Y es bonito pensarlo así, además; las cosas bonitas no sobran.

Ahora vendrán unas semanas presumo que activas con todo el procedimiento judicial que rodea al caso del Villa de Pitanxo, así que el componente mágico es más que probable que vaya a escasear. Se formularán los escritos de acusación, tendrá que emitirse auto de apertura de juicio oral…

Y campará el maniqueísmo de nuevo, frente al que volveremos a dar voz a todas las partes: porque ese es nuestro trabajo, no el de silenciar a quien promulga argumentos que no nos son fáciles de leer o de compartir.

Que tengas muy feliz semana.