¡Ostras Pedrín, los del Calvario!

Estos agraciados hombres y mujeres acaban de santificar su alma con un cocido en el Águila. Han crecido pero a todos les une la memoria de haber correteado de chavalillos por las calles del Calvario allá por los 70, cuando no había maquinitas marcianas y se vivía al aire libre. Gente del Pombal, Asturias, Numancia, Aragón, Santa Cristina, Carracido.... que ya en sus primeros trabajos se reunían en la cafeteríaTívoli de este barrio para honrar al café y cartas en tiempo libre.

Piano y voz paramúsica sobre textos de mujeres

Ya que lo único que parece que suena es la lluvia sobre los cristales, os proponemos para mañana, a las 20 h., refugiaros en el auditorio Martín Códax del Conservatorio para escuchar música muy singular. El pianista Alejo Amoedo y la mezzosoprano Nuria Lorenzo (directora de los coros Gli Apassionatti) estarán allí para interpretar composiciones del vigués Juan Durán (premio Reina Sofía de composición), sobre versos de mujeres que han sido premios Nobel, nacionales de Literatura... . Oiréis textos recreados musicalmente de Rosalía, Marica Campo , Julia Uceda, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Alfonsa de la Torre...

¡Fallece Antonio Peixinho, el piloto portugués que estrenó y ganó el Rías Baixas!

Del sonido de la lluvia nos pasamos al del auditorio y ahora al del motor. Y es que me informa Rafa Cid que falleció Antonio Peixinho, el piloto portugués que ganó el primer rallye Rías Baixas, al que sus amigos llamaban «o peixe». Tenía 91 tacos y serán muchos vigueses ya talluditos quienes le tengan en su memoria. En aquellos años 60 de los rallyes Rías Baixas los portugueses nos invadían con coche espectaculares, primero él, luego Jorge Soromenho y Francisco Ramaozinho, que coparon los primeros años como cuenta Cid Antonio Peixinho en su libro sobre la historia de este rally vigués.

Antonio Peixinho, uno de los primeros dominadores del Rally Rías Baixas. / CM

Y Amara Castro gana dos premios Létrame, uno al Talento

Y del rugido de los motores pasamos al silencio elocuente de la literatura adobándola con una canción de gloria. Claro, es que la viguesa Amara Castro, a la que ya conocimos sus libros varios,acaba de obtener en Almería doble premio Létrame. De entre más del mil libros publicados en 2025 por la editorial Létrame, én la que ya ganó premio en la edición anterior con Aquello que guardamos, la acaban de premiar otra vez con Hasta siempre, Maliena Giestal. De entre los diez ganadores, uno por categoría, ella se llevó el de novela romántica pero se entregaba al final el único premio Talento, ¡y se fue para ella también! Querida Amara, quien iba a pensar que aquel pánico que sentiste con tu primer libro, el compromiso de mantener el tipo que hubiste de adoptar en el segundo con las buenas ventas del primero.... ibas a hacer esta carrera ascendente en la literatura. No pierdas esa pasión por la letr escrita que te inunda.