China y el 'esquinazo' a los aranceles de Trump

Las estrategias mafiosas del presidente de EEUU, Donald Trump, basadas en amenazas de subidas de aranceles a todos los países, no han sido efectivas con China. El Banco Central Europeo (BCE) divulga un estudio este miércoles firmado por Julien Le Roux y Tajda Spital que invita al análisis. La conclusión es que el gigante asiático ha dado esquinazo a la extorsión y ha desviado sus exportaciones a otros países. La idea que es que los flujos comerciales se reconfiguraron en 2025 a ritmo de presión arancelaria. El resultado fue que el crecimiento de las importaciones estadounidenses bajó de manera drástica por las caídas de las importaciones chinas, mientras que las exportaciones chinas crecieron a todos los países excepto a EEUU.

Los expertos del BCE han estudiado si este incremento de ventas a otros países es en realidad un redireccionamiento de exportaciones a través de países intermediarios. Pese a esa sospecha, el estudio del BCE mantiene cautelas: "Todavía puede ser demasiado pronto para evaluar el alcance total de la redirección del comercio inducida por los aranceles, ya que el comportamiento anticipatorio, los retrasos en la implementación en las aduanas, las demoras en los envíos y otros factores pueden afectar el tiempo que tardan los cambios arancelarios en reflejarse en los flujos comerciales observados".

En cualquier caso, las exportaciones chinas muestran ciertas características de vasos comunicantes. Así, aunque las exportaciones a EEUU disminuyeron un 20%, el crecimiento de las exportaciones a todas las demás regiones se mantuvo sólido, aumentando un 8% para la zona del euro y un 13% para los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 7% para América Latina y 26% para África. Y en términos de valor los 104.000 millones en exportaciones a EEUU perdidos equivalen a las exportaciones ganadas por China a los países de la ASEAN.

Las estimaciones del modelo sugieren que los aranceles redujeron las importaciones estadounidenses procedentes de China en alrededor de un 9%, mientras que la disminución interanual observada en los datos comerciales alcanzó aproximadamente un 17% durante los primeros nueve meses de 2025. Esta brecha sugiere que otros factores además de los aranceles, como la mayor incertidumbre política, la concentración anticipada de las importaciones antes de los aumentos arancelarios, la menor demanda estadounidense o la ligera apreciación del renminbi frente al dólar estadounidense, también contribuyeron a la contracción de las exportaciones chinas a EEUU.

El análisis del BCE confirma lo que algunos economistas advirtieron sobre las consecuencias de la estrategia arancelaria de Trump, básicamente que era un autodisparo al pie. Los estadounidenses pagan más por los productos importados, mientras China sigue vendiendo esos productos sea a otros compradores o al mismo EEUU pero a través de otros países que ensamblan o remarcan, por ejemplo. Los datos de inflación no reflejan todavía efectos graves en la economía estadounidense pero tampoco han perjudicado en exceso a China.

Archivo - El presidente chino, Xi Jinping, en imagen de archivo durante la cumbre China-África de 2024 / Europa Press/Contacto/Ju Peng - Archivo

Las consecuencias de los aranceles de EEUU a China han causado un estrechamiento de las relaciones comerciales entre los países de Asia e incentivos para revitalizar la atonía del consumo interna. "La débil demanda interna de China ha obligado a las empresas a canalizar el exceso de capacidad productiva en el exterior, apoyada por la caída de los precios de exportación, las ganancias de competitividad reforzadas por una moneda débil y la expansión de la capacidad manufacturera liderada por el Estado. Una mayor integración de la cadena de suministro dentro de Asia también ha apoyado las exportaciones a socios regionales", explica el análisis del BCE. Otra cuestión es el efecto de segunda ronda que supone que China acelere sus estrategias de venta en el exterior en Europa o Latinoamérica. El sector del automóvil es uno de los más afectados, ante la previsible ofensiva de productos chinos más baratos en los próximos meses. Algunos productos anuncian reposicionamiento de precios. El caso de alguno de los coches eléctricos Polestar en Europa es un ejemplo, con rebajas de casi el 25% este año. O la venta de todoterrenos chinos en Latinoamérica a precios mucho más bajos que la competencia japonesa o estadounidense. Subestimar la capacidad de China para adaptarse a restricciones comerciales es una temeridad. Y EEUU y el mundo entero están notando los efectos.