El sistema ferroviario en Galicia

Es evidente que el sistema ferroviario español no está viviendo su mejor época ni en sí mismo ni en la opinión de usuarios y ciudadanos en general. Después de los tremendos desastres de Adamuz, Córdoba, y de Gelida, Barcelona, y con el recuerdo aún en la mente del horrible desastre de Angrois, cualquiera de nosotros puede estar muy preocupado y poco deseoso de usar el tren. Si a esto sumamos los cortes debidos a las intensas lluvias, uno puede sentirse desconcertado. El sistema ferroviario no responde a las expectativas y confianza que teníamos en él.

Digo sistema ferroviario a sabiendas de que una cosa son las infraestructuras, cuya responsabilidad recae fundamentalmente en Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y otra las empresas de transporte ferroviario que las utilizan tales como la Renfe, Ouigo, Iryo y otras más. Unas y otras parecen estar fallando. En Galicia las que más nos afectan son Adif y Renfe.

Reflexionando sobre esto uno puede llegar a la conclusión de que tanto los terribles accidentes como los cortes debidos a las malas condiciones meteorológicas son en realidad la consecuencia de una mala gestión del conjunto del sistema ferroviario. Que algo no funciona es evidente. Pero ya no funcionaba antes de los accidentes y se estudia si incluso fue lo que los condicionó. Los expertos nos lo dirán en su momento.

Insisto, el sistema ya no funcionaba antes. Ahora, viendo los medios de comunicación nacionales, parece que es un problema que afecta casi exclusivamente a Andalucía y Cataluña debido a una falta de mantenimiento. Es evidente que afecta a estas dos comunidades autónomas. Pero también es evidente que el problema del sistema ferroviario también afecta a otras comunidades autónomas y especialmente y de manera gravísima a Galicia. En Galicia por los dos factores que se suelen mencionar: falta de inversiones y falta de mantenimiento. En realidad tenemos una gestión inadecuada de las comunicaciones ferroviarias con Galicia y dentro de Galicia.

Dentro de Galicia, la dejadez con la que se trata a Ferrol y Lugo es digna de asombro. Y la no comunicación directa entre Vigo y Ourense es inconcebible e inaceptable.

En las comunicaciones de Galicia con el resto de España llama la atención que en realidad solamente exista una, la que va a Madrid. Pero aún así con serias deficiencias. Con dos anchos de vías, un ancho hasta Ourense y otro ancho desde Ourense a Madrid, y con largos tramos de vía única entre Ourense y Madrid. ¿De verdad que se puede llamar a esto alta velocidad entre Galicia y Madrid?

Pero, ¿por qué ocurre esto? Evidentemente no valen los argumentos geográficos. Dificultades geográficas las hay por todas partes, en España y fuera de España, y se pueden resolver con inversiones adecuadas. Así lo hicieron otros países y se hizo en otras comunidades autónomas.

Por tanto solamente quedan los problemas políticos que hay que resolver en el campo de la política. Mediante acuerdos. Mi gobierno, el gobierno de Galicia, tiene que hablar con mi otro gobierno, el gobierno de España, para encontrar soluciones. No nos puede servir la excusa de que hay diferentes partidos en cada gobierno. Los ciudadanos somos administrados independientes de los partidos políticos y de las administraciones que gestionan en cada lugar. Y a cada gobierno le hemos dado el mandato de que resuelvan nuestros problemas como ciudadanos. Entre otros, las comunicaciones. Hay un serio problema con el sistema ferroviario. Por eso, como ciudadanos, tenemos el derecho y casi la obligación, de decirles a nuestros gobiernos: padecemos un problema, resuélvanlo. No se escuden en excusas. Tienen nuestro mandato, es su obligación resolverlo.