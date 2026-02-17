Los ex de Vitrasa, entre ellos los de 1969

Ya pasaron unos días pero nos da igual porque lo importante es dejar constancia de este encuentro anual de los jubilados de Vitrasa y los suyos con un cocido en el hotel Coia. Entre ellos los hay de primera generación, de cuando en 1969 sustituyeron los tranvías por autobuses tras un largo enfrentamiento entre el alcalde Portanet y el industrial Antonio Valcárcel, de La Panificadora. ¡Bien me acuerdo aquel día de su bautizo con todos los autobuses aún vírgenes en la explanada del Náutico!

Viva la música coral: Simia, con Aulas Abertas, jueves

Apuntad los amantes del mundo coral. Jueves 19 a las 20.30 h. Y es que a esa hora se os ofrece un musical solidario a favor de la ONG Aulas Abertas del Coro Simia, dirigido por Sabela Cereijo en el Auditorio del Teatro Afundación. Se trata de un concierto en el que interpretarán temas musicales del mundo del cine. Apuesto mi soldada que Sabela, a la que no conozco pero deduzco por su biografía que es una luchadora con muy amplia experiencia, os hará vibrar con los temas elegidos. ¿Las entradas? A 12 euros en Ataquilla del Auditorio Teatro Afundación. ¿Y a dónde va vuestro dinero al tiempo que sirve para pasar un buen rato? Pues esta ong que dirige Rosa Lores en Vigo lo destina íntegramente a Cajamarca (Perú), donde ha creado comedores escolares y lleva a cabo proyectos que mejoran la vida de los niños y sus familias, en situación de extrema pobreza.

¡Un poco de yoga, please, con la meditación y su práctica!

Tras tanto tiempo de lluvia y encierros, que afecta al mundo interior, digo yo si un seminario sobre la psicología de la meditación y su práctica podría ayudarnos. Eso es lo que dará Wes Eckhardt este sábado, de 10 a 13, en el centro de yoga Sananda (Progreso 23) para el que ya podéis apuntaros. La propuesta es cómo manejar nuestras experiencias subjetivas internas, emociones, recuerdos, y pensamientos de una manera abierta, receptiva y de aceptación.

De Pablo Vila y Samuel Ferro metidos en medieval épica

Acabo de enterarme de que el viernes, a las 20 h., la sede de Évame Oroza (Subida a Costa 5) acogerá la presentación de la novela El reino Olvidado, de Pablo Vila. Se trata de la presentación del primer tomo de la trilogía Tierra Estrella, una historia enmarcada en el género de la épica medieval de fantasía oscura. (¡pero si es nuestro músico, al que ya le leí Os fillos da memoria y A luz da néboa...!) y me viene a la mente otro vigués, Samuel Ferro, del que hace tiempo que leí uno o dos tomas de su Tierra de leyenda, sita también su historia, las más de las veces despiadada, allá por el siglo XIV de Galicia. No le perdono la extensión, unas 600 páginas cada uno cuando hay tanto que leer, pero le reconozco su capacidad para engancharte a su lectura y sorprenderte por los hechos que narra. Ahora me entero de que es un ingeniero industrial cosecha 1887, amante de las artes marciales, la naturaleza, el cine y la lectura.

Cartel de presentación del evento. / FdV