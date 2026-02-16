Anúlame este

Más de una vez he comentado que no creo en campañas orquestadas, ni en conspiraciones, ni en persecuciones a un determinado equipo. Eso hay que dejarlo para los «entornos» de quienes precisamente han gozado de un cariño arbitral que la clase obrera nunca ha disfrutado ni disfrutará y que discuten con la vena del cuello hinchada para resolver quién lidera la clasificación de favores recibidos. Es como si en España hubiese tertulias en la que siervos de grandes corporaciones peleasen por ver quién defrauda más a la Seguridad Social. En lo que sí creo es en la existencia de árbitros desnortados y enfermos de protagonismo que, en la cumbre de su extravío, han llegado a convertirse en contorsionistas del reglamento para meter sus manos donde nadie les llama. Lo sufrió el Celta en Cornellá donde se vio penalizado por una de las decisiones más absurdas e indignantes que veremos esta temporada. No tendrá el eco que merece porque donde estén un par de caídas de Vinicius que se aparte el resto del fútbol español, pero el gol anulado a Borja Iglesias es para que el Comité Técnico de Árbitros se llevase de urgencia al colectivo a unos ejercicios espirituales. Pocas veces se ha violado el sentido de una norma de manera más aberrante. Lo que nació para corregir una evidente laguna del reglamento (un rebote no podía habilitar a un futbolista en fuera de juego como sucedió en aquel famoso gol de Benzema en la final de la Liga de Naciones) fue pervertido hasta el punto de escuchar a dos individuos negar aquello que todo el mundo había visto y justificar que el futbolista del Espanyol no tenía intención de tocar el balón que estaba a los pies de Pablo Durán. Según ellos no era deliberado lo cual viene a demostrar entre otras cosas que también van justos de comprensión lectora. Un delirio perpetrado en esa sala del VAR de Las Rozas y confirmado luego en el campo por el inefable Cuadra Fernández.

Conste que mi intención principal de hoy era hablar de lo que sucedió después de esa jugada de ingrato recuerdo. Porque el Celta, muy superior al Espanyol aunque a Manolo (siempre parece enfadado este hombre) le cueste entenderlo, recibió tres leñazos casi consecutivos: la transformación de Kike García en Van Basten, el atropello arbitral y el segundo gol a pocos minutos del final. Parecía una broma de mal gusto y lo normal, incluso lo comprensible, era haber caído en un desquiciamiento general, pero justo entonces el equipo se comportó con una madurez asombrosa. Como si tuviesen toda una vida por delante para arreglarlo. Cada ataque fue modélico a partir de ese momento. Siempre hacia arriba pero sin perder el orden ni el control, con Fer López (ay) haciendo bailar a los veintidós jugadores de campo y Aspas en la tarea de agitador. Llegó el empate de Borja Iglesias por justicia y para que en Twitter hubiese una carrera loca que solo podría solucionar la foto-finish por ver quién era el primero en proclamar: «Anúlame este ahora».

Iago Aspas estira la decisión. Se sacude el tema siempre con rapidez y repite con calma las frases que tiene ensayadas. «Llamo a Marco y lo arreglamos en cinco minutos» dice. La gente se pone nerviosa siempre que habla por culpa del miedo a perderlo y a veces se organizan curiosos debates entre aficionados que no tienen mucho sentido. Todo estará bien; lo que decida será lo mejor. Aspas ha ido mudando su rol en el equipo de forma silenciosa sin generar un solo problema, sin regalar un gesto que pudiese abrir grietas innecesarias y tratando de encontrar el momento para ser más importante. Sabe cuál es su sitio y su responsabilidad. Elegirá en conciencia y será bueno para todo el mundo. Él solo decidirá cuándo romperemos a llorar como niños.

Les traigo un par de temas que no todo es fútbol en la viña del señor. Martín Millos vive desde hace años en Estados Unidos donde compatibiliza sus estudios con el trabajo de entrenador de tenis. Tiene una curiosa historia Martín y es que hace siete años se convirtió en el único vigués que tuvo enfrente a Carlos Alcaraz durante un torneo cadete al que el murciano acudió pese a ser aún infantil. Le robó un set a quien hoy es el mejor jugador del mundo, un episodio que Millos lleva grabado en la memoria y al que acude con frecuencia. Les cuento un secreto: conozco a Martín desde hace años porque es vecino y esta historia no me la contó su familia hasta hace unas semanas y casi con timidez. Dice mucho de ellos.

Isma Martínez se marcha del Balonmán Porriño después de una vida en la estructura del club y tras consolidarlo en la élite española e incluso clasificarlo para disputar una final europea hace unos meses. Solo queda darle las gracias y esperar que la suerte que le ha faltado en algunos momentos en Porriño le acompañe en el futuro. Es un tipo que merece la pena como entrenador y como individuo, se merece lo mejor.

En esta contrarreloj habitual de los lunes les dejo la historia irrepetible de la semana que está dedicada a John White, uno de los responsables de los mejores años del Tottenham. Le bautizaron como “El fantasma” por su facilidad para aparecer y desaparecer del radar de los defensas. Su carrera acabó demasiado pronto y de un modo trágico. No les resuelvo el final del enigma; les invito a descubrirlo.

Llegó por hoy. Disfruten de esta semana en la que el Celta vuelve a Europa, ese continente en el que los árbitros serán mejores o peores, acertarán más o menos, pero al menos entienden el significado de la palabra «deliberado».