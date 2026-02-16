Judas Priest convierte la Berlinale en puro heavy metal

A lo largo de más de 50 años, Judas Priest han convertido en metal todo lo que han tocado. Liderada por el carismático Rob Halford, una de las voces más inconfundibles de la música heavy, la banda británica ha publicado 19 álbumes de estudio en ese periodo y, en el proceso, tanto su estilo visual basado en el cuero y las tachuelas como el rock arrollador cargado de riffs que ejemplifican canciones icónicas de su repertorio como Breaking the Law, Painkiller y The Serpent and the King han influido enormemente en grupos como Van Halen, Metallica y Mötley Crüe. La suya, en pocas palabras, es una trayectoria extraordinaria, justo lo contrario que el documental dedicado a ella, cariñoso pero ramplón, que hoy se ha presentado fuera de concurso en la Berlinale.

El heavy metal es un género que invita a la burla, y eso en parte es así porque, a lo largo de 40 años, su marco de referencia en la cultura popular en buena medida ha sido This Is Spinal Tap (1984), la gloriosa parodia que Rob Reiner dedicó a sus excesos de volumen, de pirotecnia, de machismo y de mentalidad reaccionaria. Sin embargo, The Ballad of Judas Priest sostiene que el metal siempre ha sido más complejo y diverso de lo que su reputación sugiere. Uno de sus directores no es otro que el guitarrista negro Tom Morello, más conocido por los himnos antiautoritarios que compuso junto al resto de miembros de Rage Against the Machine. El otro, Sam Dunn, cuenta en su haber con documentales previos sobre bandas como Rush, Iron Maiden y Alice Cooper. «Black Sabbath crearon el sonido del heavy metal, pero Judas Priest fueron quienes realmente instauraron la idea de una identidad heavy metal, y la de una comunidad heavy metal», afirma la pareja.

Sin duda, el centro de gravedad emocional de la película es el conflicto de identidad al que Halford se vio sometido en cuanto que hombre gay situado en el centro de un género musical percibido como abrumadoramente viril y heteronormativo; el cantante no salió del armario hasta 1998, en medio del período entre 1991 a 2003 durante el cual había dejado la banda. Asimismo, el documental hace especial hincapié en el impacto mediático que Judas Priest generó cuando, en 1985, dos jóvenes estadounidenses que habían pasado una tarde bebiendo, fumando marihuana y escuchando su música, acabaron disparándose en la cabeza. Los familiares de las víctimas acusaron a la banda de haber transmitido mensajes subliminales que incitaban al suicidio en sus canciones, aunque finalmente el caso fue desestimado.

En realidad, The Ballad of Judas Priest no cuenta nada que no fuera público ya. Asimismo, decimos, la película no hace ademán de desviarse lo más mínimo del método narrativo que tantos documentales musicales han convertido en fórmula; mayormente, se limita a alternar imágenes de archivo y fragmentos de entrevistas tanto con Halford y otros miembros de la banda como con otros músicos como Dave Grohl, Kirk Hammett, Billy Corgan, el también actor Jack Black, el recientemente fallecido Ozzy Osbourne y el propio Morello. Pese a que la Berlinale le ha dado la oportunidad de ser estrenada mundialmente en los cines, es una película cuyo hábitat natural es una pantalla pequeña.