Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez
Las manos que sostenían a Epstein
Ningún depredador puede moverse entre monárquicos, presidentes de gobiernos y empresarios sin aliados que le allanen el camino. Jeffrey Epstein no habría llegado tan lejos solo con suerte, dinero, carisma o astucia. Detrás de sus viajes en jet privado, cenas con políticos o encuentros con la realeza, había facilitadores que abrían puertas, gestionaban agendas y tejían protección a su alrededor. Sin ellos, su red no habría funcionado.
El caso de Kathy Ruemmler lo ilustra con claridad. Exasesora legal de Barack Obama en la Casa Blanca y actual directora jurídica de Goldman Sachs, anunció anteayer que dejará el cargo. La decisión se produce tras conocerse que intercambió correos con Epstein incluso después de su primera condena por delitos sexuales. La correspondencia con el pederasta, recientemente desclasificada, revela que él le enviaba regalos de lujo como bolsos y vino, mientras ella le asesoraba sobre cómo responder a los medios de comunicación. No era amistad: era un vínculo profesional que, por ambición, conveniencia o simple cálculo, otorgó legitimidad y protección social a Epstein.
Ruemmler no es un personaje aislado. Ella formaba parte de la lista de los facilitadores del multimillonario, que también incluía, entre otros, a los asistentes que coordinaban sus viajes y reuniones, los asesores financieros que manejaban estructuras complejas de su patrimonio y las figuras públicas que le introducían en los círculos de la política, los negocios o la cultura. Cada uno, con su acción u omisión, permitió que Epstein operara durante años sin consecuencias.
Entender cómo funcionó esta red es un imperativo moral. Señalar al pederasta no es suficiente, hay que mirar más allá y cuestionar a quienes le ayudaron en el camino. Si no, se sucederán los mismos errores y redes como la de Epstein continuarán encontrando espacio para crecer. Sin olvidar, quizá, lo más inquietante de todo: algunas de las manos que sostuvieron a Epstein todavía hoy ocupan posiciones de poder y siguen influyendo en decisiones clave.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino