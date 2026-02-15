Las manos que sostenían a Epstein

Ningún depredador puede moverse entre monárquicos, presidentes de gobiernos y empresarios sin aliados que le allanen el camino. Jeffrey Epstein no habría llegado tan lejos solo con suerte, dinero, carisma o astucia. Detrás de sus viajes en jet privado, cenas con políticos o encuentros con la realeza, había facilitadores que abrían puertas, gestionaban agendas y tejían protección a su alrededor. Sin ellos, su red no habría funcionado.

El caso de Kathy Ruemmler lo ilustra con claridad. Exasesora legal de Barack Obama en la Casa Blanca y actual directora jurídica de Goldman Sachs, anunció anteayer que dejará el cargo. La decisión se produce tras conocerse que intercambió correos con Epstein incluso después de su primera condena por delitos sexuales. La correspondencia con el pederasta, recientemente desclasificada, revela que él le enviaba regalos de lujo como bolsos y vino, mientras ella le asesoraba sobre cómo responder a los medios de comunicación. No era amistad: era un vínculo profesional que, por ambición, conveniencia o simple cálculo, otorgó legitimidad y protección social a Epstein.

Ruemmler no es un personaje aislado. Ella formaba parte de la lista de los facilitadores del multimillonario, que también incluía, entre otros, a los asistentes que coordinaban sus viajes y reuniones, los asesores financieros que manejaban estructuras complejas de su patrimonio y las figuras públicas que le introducían en los círculos de la política, los negocios o la cultura. Cada uno, con su acción u omisión, permitió que Epstein operara durante años sin consecuencias.

Entender cómo funcionó esta red es un imperativo moral. Señalar al pederasta no es suficiente, hay que mirar más allá y cuestionar a quienes le ayudaron en el camino. Si no, se sucederán los mismos errores y redes como la de Epstein continuarán encontrando espacio para crecer. Sin olvidar, quizá, lo más inquietante de todo: algunas de las manos que sostuvieron a Epstein todavía hoy ocupan posiciones de poder y siguen influyendo en decisiones clave.