Retratos augustos: María Moreira

Estos días de 2026 anda de relax por Cabo Verde, ¡qué envidia!, donde ya estuvo por una ong largas estancias en misión educativa, relacionada con la enseñanza de la moda, para las que aportó no solo su inmenso saber sino mucho material de trabajo de su propio almacén. Claro, es María Moreira, ahora jubilada pero reina del punto en su tiempo, aquel de los 80 en adelante en que presentaba en Cibeles entre los grandes sus colecciones, vendía para tiendas de España y extranjero, vestía películas para Almodóvar... Yo viajé con ella a Madrid, Barcelona, París... fui testigo directo de su frenética vida creativa en aquella Galicia que estaba sorprendiendo al mundo porque había dejado, con Galicia Moda como ente aglutinante, de vender aturuxos para situarse en las cúspides de la moda española. ¡Ay María! ¿Cuántas cosas podríamos contar si de ellas hiciéramos libro, algunas por cierto nada fáciles de ser creídas?

Tomiño enriquece el lunes con acto en Goián su museo Antonio Fernández

Mal empieza la semana para mí, que cumplo el lunes, o bien según se mire, porque los cumplo. Le decía yo esto a mi amigo Mané Villa, refugiado del tiempo en su casa de Goián. «No te preocupes, aquí el 16 cumpliría también este lunes de Carnaval 144 el gran pintor nuestro Antonio Fernández, pero todavía lo hacen Juan Peixoto y su nieta Zoe, Antonio Amado, Olga Barros... como cumple el gondomarense Manolo Moreira «catro camiños», o en Vigo Nemesio Barxa «el grande que llega a 91 ta campante, comiendo, bebiendo y escribiendo». Anda Mané, que preside en Tomiño la Asociación Antonio Fernández con museo en Goián, de casa en casa y empresa en empresa en busca de fondos para comprar y añadir unas piezas más de la obra de este artista y para que sea el pueblo quien la aporte. El lunes, ante la alcaldesa Sandra González, colgará en el museo esa obra nueva sin que falte gente del arte como la fundación Xoán Piñeiro y Xavier Pousa, el escultor Carlos Fernández, el poeta Koki, familia del escritor Eliseo Alonso...Tomiño y en concreto Goián es tierra de arte.

Carmen Villar ajusta su memoria de orígen con poesía «en dos movimientos»

Si estuviera cerca este lunes del que hablo, cumple incluido, iría hasta el Centro Ágora de A Coruña, donde mi colega y compañera en FARO Carmen Villar presenta sus poemas convidada por Yolanda Castaño alrededor de una insigne poeta griega, Dimitra Christodoulou. Nuestra Carmen es hija de la emigración nacida en Zurich, nieta «da Raia», periodista, escritora, fotógrafa y poeta. Le acabo de leer su poema Movemento en dous movementos y, si es el que presentará allí, va a dejar onda huella o al menos a mí me ha tocado fibra sensible por lo que en gallego dice y cómo lo dice, en base a esas experiencias relacionadas con sus orígenes. ¡Grande Carmen!