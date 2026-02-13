Los del Banco Atlántico ex rumasiano

Estos que veis en su segundo encuentro en el hotel Coia las pasaron canutas con la expropiación de Rumasa. Claro, trabajaban en la sede viguesa del Banco Atlántico, la perla bancaria de Ruiz Mateos, allá por 1983. Luego lo compró un Arab Banking, luego en 2003 Banco Sabadell por 1500 millones... Una parte notable de los que ahí posan (otros aún estaban estudiando) trabajaron juntos desde la apertura en Vigo en 1974 a la venta en 2003, y apoyaron a muchas empresas pymes gallegas en sus financiaciones y a muchos particulares en su vida.

O Vigo dos Valcárcel, da Panificadora aos tranvías

Las Muta Brothers, Inés y Eva Román, gestoras de ese espacio polivalente que es Muta en Joaquín Loriga (¿os acordáis de los antiguos Almacenes Bovillo de nuestros abuelos?) nos proponen para el sábado 21, una ruta por O Vigo dos Valcarce, da Panificadora aos tranvías. Ya os lo adelanto por si queréis apuntaros aunque a mí lo que me interesa resaltar es la importancia histórica que para la ciudad tuvo la llegada a Vigo de aquel Antonio Varcárcel desde Ferreira de Pantón allá por 1903, un adolescente. Hay un libro que le presenté a Chiño Barral, en el que éste novela biográficamente esa presencia suya en Vigo pero desde 1968, cuando empezaron sus enfrentamientos con el alcalde Portanet al sustituir sus tranvías por los autobuses. Pero es que toda la cincuentena anterior este hombre, que partió casi de la nada trabajando en una panadería, casando luego con una Reboreda panadera… generó, participó o gestionó un poderoso entramado industrial en esta ciudad, desde La Panificadora, que se vio especialmente beneficiada con la guerra civil, a los tranvías, Vidrios de la Florida, Banco de Vigo... No sé por qué no tiene una calle en Vigo. Necesitaría diez espacios como este para poder contar sobre su gran iniciativa.

Llega la explosión festiva del Carnaval

La vida es una fiesta de disfraces

en un cuarto de espejos invertidos

y nos probamos máscaras y frases

y risas y disgustos y vestidos...

Válganos Borges para decir que ya andamos con el Carnaval a vueltas en Vigo y hoy tenemos programa para llenar el centro de la ciudad de disfraces, charangas, cabezudos y batucadas ocupando las calles desde la tarde, entronización del Meco a las 20.30... Siempre se celebró el Carnaval en Vigo ciudad pero más en sociedades que en exteriores, salvo en los 80, que hubo una explosión festiva que hizo del día pero sobre todo la noche un terremoto de color, calor y propuestas, en sintonía con aquellos años de la movida. Incluso yo mismo pasé la noche vestido de una Celia Cruz que ya quisiera ella tanta belleza, y alguna vez compartí tiempo con Benito Torreiro, simpático, siempre alegre, amigo y profesor vilmente asesinado que se vestía cada año también de un personaje latino femenino que no recuerdo. Después de los 80 hubo más bien atonía en las calles aunque me dicen que el alcalde Caballero quiere tomar también el Carnaval como apuesta de atracción. Entonces, todo es posible.