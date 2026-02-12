Caminante no hay camino, se hace cocido al andar

Cordial foto, que habla de amistad redondeada por la comida en la casa de los hermanos Paradela en Moraña, un comunal cocido. A todos les une su vinculación al senderismo que practican todos los años haciendo el Camino de Santiago, con invitados quizás no tan camineros como Ramón y Etelvino, gerentes de la Bodega Ramón do Casar, que les permitieron degustar sus vinos del Ribeiro. En la foto, de izquierda a derecha, Fernando, Moncho, Javier, Manolo, Quique, Parente, Antonio, Martín, Víctor, Jorge, Etelvino y Guillermo. Agachado, Modesto. Es que lo sabemos todo...

De Chelo Delgado a David del Río, de comer y beber

La hostelería es un sujeto vivo, objeto de cambios, y un ejemplo especial es el Timón 2.0, la evolución de aquel restaurante El Timón que conocimos de alta propuesta marisquera de Chelo Delgado y Enrique Veiga, por el que pasaron al menos tres Premios Nobel, Saramago, Cela y Severo Ochoa y hasta el inventor de la píldora anticonceptiva, Carl Djerassi. Ahora David del Río, un tipo muy vívido, ingenioso, de mente abstracta a veces difícil de seguir, y no poco humor e iniciativa, ha ido modificando su apuesta de modo que, si un día se homenajeó a un loro, el 30 de enero tuvo una cena guateque amenizada por los Carole Kings, el próximo sábado popone una cena romántica con DJ propio... Él busca una cocina de recuerdos, menos elitista, aquel plato que te hacía tu madre, esas fabes con pulpo, esas cocochas o huevas de merluza con gundilla, incluso un laterío de alto standing, nada que ver con evocaciones de una estrella Michelín. Algo más amical, festivo, flexible a propuestas y de menos oropel pegado a la playa. Estoy pensando y no recuerdo tanta reorientación en otro restaurante vigués. Entre tanta invasión de cocina internacional, hay quien persevera en lo nuestro pero de otro modo.

Detalle del interior del Timón 2.0 / Tripadvisor

La Canalla de Vigo, la nueva web y casi 30 años de propuestas en moda artesanal

Nuestros amigos de La Canalla, los hermanos Patricia y Francisco Soto, estrenan nueva web y tienda en línea (https://lacanalla.es). Ahora sin web no se es nada pero no cuando ellos empezaron, allá por 1997. ¿Cuánto tiempo hace que les conozco en los más estétizantes fregados de la ciudad? Décadas de buen trabajo artesanal en que esta hermandad de costureiro/as han hecho de todo, desde el diseño hasta el patchwork, estampado a mano, serigrafía artística... Su trabajo aún no ha sido reconocido como merecen a pesar de los que ya les reconocen, y los hemos visto tanto haciendo vestuario escénico (Olga Cameselle danza, Fura del_Baus...), recibiendo por ello el María Casares («O burgués Fidalgo» de Teatro do Morcego.), en residencias artísticas, exposiciones individuales o colectivas («Arte, Artesanía, Deseño e Sustentabilidade en Galicia no Século XXI» en el Museo do Povo_Galego), sábanas ecológicas... Con sus manos, cabeza y corazón, casi 30 años de propuestas de estos dignos herederos de Baldomero y María, tapicero y artista textil, en un proyecto de vida y de trabajo ético y sostenible, saludable. La Canalla es parte de la imagen de Vigo, ¡qué canallas somos!