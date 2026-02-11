A vida ten cousas curiosas. Aquí a ilusión dos que celebran o antigo Estrella Roja FC. Antigos xogadores, adestradores e directivos que moito tempo atrás entregaron as mellores horas ao fútbol de terceira división. Con eles, a realizadora da peza audiovisual que os volveu xuntar, Natalia Jorge. Estrella Roja tivo 3 equipos: masculino, feminino e xuvenil. Foi polo tanto unha experiencia moi importante para a veciñanza de Tomiño da década dos 80. Futbolistas e futboleros do rural, soñadores da Raia do Miño que fan de Sobrada un lugar na historia do fútbol. Ahí os vedes, contentos despois dunha espectacular sopa e un bo cocido regado con viño da casa Zalo. ¡Arriba o Estrella Roja!

Hay que proteger la tipicidad cultural del barrio que queremos

Yo creo que el barrio viejo de Vigo todavía no ha sido colonizado por esas marcas globales de restauración o franquicias que sustituyen al viejo comercio y hacen que todos los cascos antiguos de las ciudades turísticas de España parezcan iguales. Esos locales de comida rápida que te llenan el barrio de poke, pizza, sushi, Kebab, marcas norteameicanas... que pueden pagar los alquileres de los antiguos comerciantes, a los que se los han disparado los propios nativos propietarios desde que le ciudad se convierte en objeto de reclamo turístico y por tanto de especulación del suelo. Sé que es difícil ir contra lo que se entiende progreso, que en este caso es comer cada vez peor pero bien estaría que se mirara por parte de la política municipal eso que ya están haciendo ayuntamientos en Cataluña como Palagrufell, Lloret de Mar, Tossa... para que abran nuevos negocios con arte, artesania, creación o puedan permanecer las viejas ofertas culinarias que distinguen a cada pueblo. O sea, buscar medidas que permitan dibujar el centro del pueblo que queremos y proteger su tipicidad cultural, no tiendas de carcassas, reparación de móviles.... Dígolo antes de que ocurra.

El cumpleaños de Fernández Sendín en la Casa Museo de Santa Cruz que dirige

No fueron suficientes las fuerzas de la naturaleza desatada para evitar que ese activista cultural llamado Maximino Fernández Sendín reuniera en Covelo por su cumpleaños a una pluralidad de gentes que asistieron al mismo en esa Casa Museo de Santa Cruz que dirige, de alto valor etnográfico aunque sospecho que no hayan entrado ni hasta la cocina ninguno de los munícipes de la zona. Presidente del Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado, escritor y presidente del jurado de los Premios Cumbres del Suido, allí disfrutaron no solo de música, risa y canciones sino de una fabada, un queso cabrales y unos huevos cocidos al modo de de la espicha que proclama sus orígenes asturianos. Se oyeron hasta las mañanitas de Pedro Infante y se aprovechó para poner tarta también a Pilar Carbiño , presidenta de la AAVV O Cruceiro de Laxe (Fornelos) y a la colombiana Zaida Ruiz Díaz Polo, que cumplieron por esas fechas. Sendín es tambien quien se encarga de la conservación en Mondariz Balneario, de acuerdo con la familia, de las tumbas de Enrique Peinador Lines, fundador del balneario, y uno de sus hijos.