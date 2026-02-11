No hay evidencia alguna de que la sentencia «la historia no se repite, pero rima» sea de Mark Twain, más allá de la tardía atribución que le hace John Robert Colombo a partir de 1970, pero para lo que nos ocupa, es lo menos importante. Lo que nos interesa es incidir en que los hechos históricos no vuelven idénticos, porque cambian los actores o el contexto, pero sí riman porque reaparecen patrones. No es el mismo verso, pero nos resulta familiar y nos ha de servir de advertencia para no ignorar las lecciones del pasado ni hacer analogías simplonas.

En 2014, Podemos irrumpió en la escena política impulsada por el descontento social tras la crisis económica y el 15M. En 2015 alcanzó su pico con más del 20% de los votos y 69 escaños. Tembló el PSOE, pero el sorpaso no llegó a producirse y lo que queda de aquella organización firma su acta de defunción elección tras elección. Poco después, tuvo una subida fulgurante Ciudadanos. Al abrigo del procés y el hartazgo de la corrupción, alcanzó su techo en 2019 con el 16% de los votos y 57 escaños. Tembló el PP, pero el sorpaso tampoco se produjo y el partido naranja pasó a la historia.

El bipartidismo, que sobrevivió a esas dos sacudidas gracias al sistema electoral, al voto útil y a su implantación territorial, afronta ahora un tercer desafío: Vox. El partido de Abascal se ha convertido en una válvula de escape para muchos ciudadanos enfadados, los nuevos indignados; con Sánchez, con el PP, con la vivienda, con la gestión de la inmigración… Esa energía que hace una década empujó a millones a votar a Podemos o a Ciudadanos reaparece hoy canalizada por Vox.

Pero como la historia no se repite, sino que rima, todo parece igual pero es diferente. El contexto internacional, con Trump como bandera de los airados, refuerza la sensación de que «ahora sí» tienen razón. Y puede que en algunas cosas sea así, como en la vivienda. Por eso, PSOE y PP harían bien en entender de dónde viene el malestar y dar respuestas. O la tercera embestida será la definitiva.