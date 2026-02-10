Se mueve por ahí fuera, al calor de una revista, un Club de Lectura de Magas, y yo sin pudor alguno nombraría a este grupo de damas que veis, de olívico porte, Club de Magas de Pintura, porque se reúnen cada dos por tres y, si son pintoras, ¿porqué dudar si son magas? Hace años que exponen juntas cuando les da por hacer colectivas, igual que se dan cita en los estudios de una u otra, en este caso de Iria Blanco. Ahí las veis de izda. a dcha. a Patricia Pinedo, Ángeles Jorreto, Ángeles Mera, Victoria Fernández, Iria Blanco, Beatriz Ansede y Puri del Palacio. No estuvieron pero podrían, Yolanda Carbajal, Paula Mariño, Cristina Fernández Núñez o Ana Soler. n

Llega a Vigo Marcos Waldemar, el mago campeón de España

Suena mi teléfono hace unos días y oigo la voz de mi admirado Mago Antón. «Oye que os va a llegar ahí a Vigo un mago que no debías perderte: Marcos Waldemar, que actúa en los Salesianos el sábado 14». Le respondo que lo he conocido en Got Talent y me sorprendió en ese programa televisivo; me dice no solo es el mago actual con mayor proyección fuera de España sino que, para mayor gozo nuestro, es gallego de Portomarín aunque ya haya recorrido mucho kilómetro norteamericano. Pues sí, tendréis al campeón de España de ilusionismo en Vigo el sábado (entradas disponibles en Entradium.com), ya hablé con él y me cuenta que su espectáculo en Vigo, INHERENTE, es su espectáculo más personal, en el que recorre su propio camino en la magia y hallaréis cartomagia, mentalismo, ilusiones participativas, magia con olores... Dicen que en algunos lugares incluso nieva... Marcos no es un ilusionista más. Leo en su historia y cuenta que es el heredero del Conde de Waldemar, uno de los grandes magos del XX. Un hombre que paró el tráfico en el Golden Gate... Sé que en 2023 hizo una gira por Estados Unidos recorriendo varias ciudades y ahora en Vigo.

Sendón, fundador del CEF y la Fotobienal de gloria a Vigo, abre en Fundación Laxeiro

¡Hombre, Manuel Sendón, profesor, fotohistoriador e fotógrafo gallego, residente en Vigo, exprofe en la Uni! Para quienes no lo sepan, creó con Xosé Luis Suárez Canal el Centro de Estudos Fotográficos (CEF), entidad que dirigió esa Fotobienal que trajo tanta gloria a Vigo desde 1984 hasta el 2000, autores los dos además de libros sobre fotógrafos históricos gallegos. Pero a lo que voy es que es él mismo quien expone a partir de las 19 h. de mañana la exposición titulada Espantallos 2012-2015, una evolución de las imágenes de espantallos que expuso en el Museo Municipal de Ourense en 2014, pero esta vez el autor muestra una selección de tres de ellos a los que fotografió durante los últimos trece años. El autor comenta que estas historias narradas en imágenes bien podrían funcionar como metáfora de la situación del campo gallego. Así que esta es una cita muy atractiva en la que Sendón, que no exponía en Vigo desde 2020, nos ofrece una especie de Espantallos 2.0. con los que, a través de un elemento tan cotidiano del mundo campesino, nos habla del reciclaje de los materiales inherente a las culturas rurales. ¡Habrá que verla!

Una imagen de la muestra. / Sendón