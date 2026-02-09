Los canteranos de Minnesota

Me he puesto a escribir para derrotar al sueño y hacer tiempo mientras llega el espectáculo del descanso de la Super Bowl; no porque tenga el mínimo interés en la música de Bad Bunny y mucho menos en las enseñanzas que encierran algunas de sus canciones, sino por el mensaje reivindicativo que un artista como él pueda transmitir en estos tiempos oscuros aprovechando el escaparate más importante (por caro) del mundo del deporte. Ahí está la gracia de la noche. En la tele juegan los Seahawks y los Patriots y los veo con la misma atención que a esta hora pondría en el doloroso Alavés-Getafe de hace unas horas (40 faltas, a dos del récord de la Liga, qué oportunidad histórica perdida queridos Coudet y Bordalás). En otros tiempos, sobre todo cuando la Super Bowl implicaba una larga madrugada en compañía de mi hermano a la espera de que los Broncos de John Elway ganasen al fin, me interesó mucho más ese circo (en el buen sentido de la palabra) en el que la derrota nunca parece tener demasiada importancia. Estas ligas a mayor gloria del dinero acaban siendo de forma inevitable una descomunal fórmula de negocio algo desapasionada y si al deporte le quitas ese componente emocional te quedas con un espectáculo de consumo único pero también desnutrido. Hasta que no vivan una (o muchas) peleas por evitar el descenso o los aficionados de los Vikings sientan un especial orgullo porque casi todos sus jugadores han salido de Minnesota no conocerán la auténtica esencia del deporte.

Ya ha amanecido. Bien Bad Bunny en su reivindicación de lo latino; les dejo a ustedes la valoración del espectáculo musical. Leo que han ganado los Seattle Seahawks a los Patriots. Pues vale. Supongo que lo merecerían porque si en algo distingue el fútbol americano del nuestro es en la justicia de los marcadores. Hasta eso se pierden los estadounidenses porque precisamente una de las grandezas del fútbol ha sido siempre la existencia de una puerta abierta a lo improbable. Un ataque es suficiente para ganar un partido; un solo error arruina una tarde y pesa más que mil cosas bien hechas. El Osasuna hubiera perdido el viernes contra el Celta en cualquier otro deporte que no fuese el fútbol. Un par de deficiencias, por decirlo de un modo elegante, arruinaron (aún más viendo lo que caía del cielo) una noche en la que guiados por Miguel Román (prometo hablar la próxima semana de él) y Fer López (ay, ya viene mayo tan callando) el Celta tuvo momentos de juego brillante hasta desarbolar a un equipo rocoso e inteligente que siempre da la impresión de estar donde debe. Por momentos se veían incapaces de entender por dónde venía el peligro. Un pequeño accidente que compensa en parte lo sucedido en Pamplona, donde los de Claudio tuvieron la fortuna que encontró el Osasuna en medio del diluvio del viernes. El fútbol y la suerte tienden al equilibrio…salvo que seas la Real de ese Matarazzo que más parece un chamán que un entrenador.

Marco Garcés está creando un personaje que elabora a partir de sus actos, pero también gracias a sus confesiones personales y a su discurso. Es divertido e incluso didáctico escucharlo. Ya les comenté hace semanas que su intervención en la junta de accionistas fue con diferencia lo mejor de aquella noche. Era como si un monologuista se hubiese apoderado del director deportivo (perdón, director de fútbol). El miércoles compareció para hacer un análisis del mercado invernal del Celta que tuvo unas últimas horas frenéticas con los fichajes de Vecino y de Alvaro Núñez y la confirmación de la salida de Bryan Zaragoza a la Roma (estoy ansioso ante su estreno de esta noche en el Olímpico). Tiene razones para estar satisfecho, como demuestra el hecho de que el lunes los tuiteros más beligerantes (que salen puntuales armados con antorchas en cada cierre de mercado) parecían estar de ejercicios espirituales. El Celta pierde un perfil concreto (el de alborotador en pequeñas dosis) que era Bryan y ha ganado otras cosas (sobre todo a Fer López, perdonen por la insistencia). Eso, sumado a la mejora en los ingresos y a la reducción de salarios (indispensable quitarse el exceso de carga), justifica que crezca el enamoramiento que el club vive con Garcés.

Tan lejos, tan cerca: Martín de la Puente, tras Australia

No puedo irme sin recomendarles este reportaje de Armando sobre Martín de la Puente y su participación en el torneo de Australia en el que perdió la final. Cada día está el vigués más cerca de su primer grande en individuales (tiene dos en dobles). Es una cuestión de tiempo. Solo hay que tener un poco de paciencia; la misma que él tiene para llegar a esa meta que se propuso hace mucho tiempo.

El otro equipo que se perdió en Múnich

Es raro el mes de febrero que no les cuento una historia relacionada con el accidente que en 1958 acabó con el Manchester United en Múnich, donde hacían una escala después de jugar un partido en Belgrado. Hay pocos acontecimientos más icónicos que aquel y por eso es hermoso revisitarlo. Hoy hacemos un guiño a la profesión para dedicar un recuerdo a los ocho periodistas (viajaban once) que fallecieron en la tragedia. Cronistas brillantes, de enorme popularidad, ex futbolistas algunos de ellos…su pérdida fue también dolorosa en un tiempo en el que los periódicos habían descubierto el peso que en sus lectores tenía la información deportiva. Uno de ellos, Henry Rose, tuvo el cortejo fúnebre más multitudinario que aquellos días tristes se vivió en Mánchester.

Me voy rápido porque apenas tengo el uno por ciento de batería (en la tableta…en la cabeza queda un poco más). Disfruten de la semana y huyan de la aplicación del tiempo del móvil.